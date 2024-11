Anunţ pentru clienţii Hidroelectrica. De acum pot plăti facturile direct in aplicaţia iHidro şi pe site

Anunţ pentru clienţii Hidroelectrica. De cum pot plăti facturile direct in aplicaţia iHidro şi pe site - Shutterstock

În luna martie 2024, au fost publicate primele informaţii privind deschiderea apelului "Open Call for Bilateral Cooperation in the Green Transition". Workshop-ul de prezentare a avut loc în 23 aprilie 2024, bugetul alocat fiind de 1,250 milioane euro, în cadrul instrumentului de finanţare EEA & Norway Grants 2014 - 2021.

Granturile SEE şi Norvegiene sunt finanţate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Granturile au două obiective - de a contribui la o Europă egală, atât din punct de vedere social, cât şi economic - şi de a consolida relaţiile dintre Islanda, Liechtenstein şi Norvegia şi cele 15 state beneficiare din Europa. Obiectivul granturilor este de a reduce disparităţile sociale şi economice şi de a consolida relaţiile bilaterale. Acest lucru consolidează piaţa internă, conducând la o Europă mai prosperă.

"Considerând că aplicarea la acest apel este o oportunitate de a contribui mai bine la tranziţia energetică în Europa prin consolidarea colaborării cu unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai sectorului hidroenergetic norvegian şi la nivel global, prin desfăşurarea de activităţi bine definite legate de nevoile noastre comune de îmbunătăţire şi dezvoltare, beneficiind de finanţare în cadrul Programului de Granturi SEE & Norvegia, echipa de specialişti în accesarea de finanţări Hidroelectrica a elaborat şi depus cererea de finanţare în termenul solicitat, în 31 mai 2024", se scrie în comunicat.

Conform condiţiilor menţionate în documentele apelului, Hidroelectrica şi SINTEF au fost considerate eligibile să acceseze acest instrument de finanţare, care reprezintă o oportunitate pentru Hidroelectrica de a obţine suport de specialitate din partea unei companii cu experienţă la nivel european, pentru dezvoltarea cunoştintelor şi abilităţilor specialiştilor proprii în implementarea la nivelul companiei a soluţiilor moderne de optimizarea a programării funcţionării centralelor hidroelectrice care vor conduce la eficientizarea producţiei şi ulterior a comercializării energiei electrice produse din surse regenerabile în capacităţile aflate în portofoliu.

Hidroelectrica lansează plata cu cardul a facturilor în aplicaţia iHidro

Hidroelectrica implementează noi facilităţi pentru clienţii săi, respectiv plata online a facturilor de energie electrică prin intermediul cardurilor bancare, în aplicaţia iHidro, şi un nou portal de contractare online a clienţilor business.

"Ca parte a strategiei sale de digitalizare, Hidroelectrica, împreună cu PayU GPO România şi Visa, lideri în domeniul plăţilor digitale, îşi respectă angajamentul de a îmbunătăţi experienţa clienţilor, asigurând metode de plată fluide, sigure şi eficiente, aplicaţia fiind accesibilă pe Android şi IOS, precum şi într-o versiune web iHidro.ro", se arată într-un comunicat al companiei.

Potrivit directorului general al Hidroelectrica, Karoly Borbely, digitalizarea serviciilor este o prioritate strategică pentru companie şi un exemplu de colaborare între sectorul public şi cel privat.

"Această iniţiativă ne permite să îmbunătăţim experienţa utilizatorilor, să asigurăm un acces facil la serviciile noastre şi să răspundem eficient nevoilor clienţilor noştri. Digitalizarea este un pas esenţial în alinierea la tendinţele actuale şi în consolidarea poziţiei Hidroelectrica pe piaţa energetică", a afirmat acesta.

La rândul său, Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România, a subliniat că parteneriatul strategic cu Hidroelectrica reprezintă "încă o etapă importantă în misiunea de transformare digitală a plăţilor în România, demonstrând că experienţa noastră de peste 20 de ani poate accelera digitalizarea serviciilor esenţiale pentru milioane de români".

"Suntem încântaţi să colaborăm cu Hidroelectrica şi PayU pentru a le oferi consumatorilor români mai mult confort şi o mai mare flexibilitate în gestionarea plăţii utilităţilor. Totodată, această iniţiativă se aliniază perfect cu angajamentul Visa de a furniza soluţii de plată inovatoare, care simplifică viaţa de zi cu zi", a menţionat şi Elena Ungureanu, Country Manager, Visa.

Hidroelectrica, cea mai importantă companie românească de producere a energiei electrice cu o lungă istorie în operarea hidrocentralelor, urmărind dezvoltarea în continuare a unui sistem energetic durabil va derula acest proiect împreună cu compania norvegiană SINTEF, recunoscută ca lider mondial în soluţii de optimizare a programării funcţionării centralelor hidroelectrice.

Hidroelectrica operează 187 de hidrocentrale cu o capacitate totală de 6,3 GW şi deţine un parc eolian cu o putere instalată de 108 MW, acoperind şi 13,9% din piaţa concurenţială de energie electrică din ţară.

