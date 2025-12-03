La Timişoara, sărbătorile se simt anul acesta nu doar în aer, ci şi în farfurie. Odată cu aprinderea luminiţelor, oraşul a deschis "Bucătăria de Crăciun", un proiect în premieră, care transformă iarna într-un adevărat traseu culinar. Pentru prima dată, gusturile de sezon nu rămân doar în căsuţele din târg: zeci de restaurante au creat meniuri speciale, inspirate din tradiţii locale şi reţete europene ale Crăciunului.

Anul acesta, la Timişoara, gustul Crăciunului ajunge dincolo de căsuţele de la târg.

La prima vedere, etichetele acestea roşii par doar de decor, dar de fapt sunt cheia către Bucătăria de Crăciun. Fiecare căsuţă are un astfel de cod QR pe care, dacă îl scanăm, aflăm nu doar ce se găteşte în târg, ci şi dincolo de el.

Bucătarii sau barmanii au creat reţete speciale, inspirate chiar din magia târgului. Zeci de localuri, inclusiv din cartierele istorice au răspuns iniţiativei.

Produsul-vedetă la târgul de Crăciun din Timişoara

"Avem de la deserturi tradiţionale de Crăciun, până la churros mexican sau preparate din bucătăria italiană", a declarat Dan Jakabházi – Organizaţia de Management a Destinaţiei Timişoara.

Clătita vieneză are ingredinete simple şi se face doar iarna. Pe ea, se adaugă stafide aurii şi apoi se rupe în bucăţi mici. Se serveşte cu gem de prune şi se presară zahăr pudră. Gustul vienez il simţim în schimbul a 25 de lei.

"Este o clătită specific austriacă. Kaiser înseamnă împărat, schmarrn înseamnă firmituri. A fost desertul preferat al împăratului Josef I al Austriei", a declarat Simona Sicoe – proprietar clătitărie.

În Bucătăria de Crăciun e vorba şi despre combinaţii surprinzătoare.

Acest local de exemplu îşi aşteaptă clienţii cu aromele de sărbătoare în stare pură. Tarte cu portocală, anason stelat, ciocolată sau lămâie şi bezea elveţiană. Iar vinul fiert infuzat cu cireşe amare e absolut perfect.

"Avem câteva cheesecake-uri, unul cu jeleu de clementine, unul cu pere poşate şi ghimbir sau un cheesecake cu foarte multe mirodenii", a declarat Narcisa Viorel – proprietar cafenea.

Şi meniul de băuturi a fost reinventat, în ton cu sezonul.

Pentru Timişoara, este prima ediţie în care bucătarii oraşului devin parte integrantă din Târgul de Crăciun.

