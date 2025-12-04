Nicuşor Dan a trimis la reexaminare Legea pentru combaterea extremismului: Riscăm amplificarea tensiunilor

Preşedintele Nicuşor Dan a trimis la reexaminare Legea privind combaterea extremismului, avertizând că actuala formă a actului normativ ar putea amplifica tensiunile sociale. Şeful statului critică prevederile vagi ale legii, care ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul, și solicită clarificarea definiţiilor privind materiale xenofobe, organizaţii legionare şi opere literare clasice.

"Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului. Statul român are datoria de a acţiona ferm împotriva urii, xenofobiei şi incitării la discriminare. Totuşi, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile şi echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată şi adâncirea neîncrederii în instituţiile statului", a scris pe Facebook preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Critici privind definițiile vagi ale legii

Şeful statului subliniază că, în forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracţiuni.

"Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul. De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propagandă extremistă şi opere literare sau texte istorice. România are nevoie atât de fermitate, cât şi de echilibru. Ambele sunt esenţiale pentru apărarea democraţiei", adaugă preşedintele.

Potrivit cererii preşedintelui, statul român trebuie să acţioneze cu fermitate pentru a preveni şi pentru a combate incitarea la ură, la xenofobie, la discriminare de orice fel.

"Dacă nu o face însă într-o manieră echilibrată, efectul va fi contrar. Societatea românească este puternic polarizată, încrederea în autorităţile statului este redusă şi orice acţiune a statului care se referă în mod dezechilibrat la această polarizare creşte tensiunea socială şi neîncrederea în autorităţi. Legea trimisă la promulgare nu îndeplineşte condiţiile de previzibilitate în ceea ce priveşte chiar conţinutul constitutiv al infracţiunilor pe care le instituie. Operează cu categorii juridic penale insuficient definite, care pot duce la interpretări neunitare şi chiar abuzive", arată şeful statului.

Problema materialelor cu idei xenofobe și operele clasice

Preşedintele subliniază că legea incriminează transmiterea oricăror materiale care conţin idei antisemite sau xenofobe, inclusiv opere literare clasice.

"Literatura clasică românească sau străină cuprinde numeroase opere care conţin idei xenofobe (Ion Budai-Deleanu, Nicolae Filimon, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Mihai Eminescu, William Shakespeare, Christopher Marlowe, Walter Scott, Charles Dickens, Joseph Conrad). Cele două norme citate încadrează ca infracţiune, pedepsită cu închisoare de la unul la cinci ani, transmiterea unor astfel de opere", spune Nicuşor Dan.

De asemenea, el susţine că legea încadrează ca infracţiune aderarea la o organizaţie cu caracter legionar, fără să definească precis noţiunea.

"Una este o organizaţie care îşi propune glorificarea Mişcării Legionare şi alta este o asociaţie care se ocupă de promovarea mişcării de rezistenţă anticomunistă din Munţii Făgăraş, unde o parte dintre luptători făcuseră parte din Mişcarea Legionară, sau o asociaţie care se ocupă de memoria închisorilor comuniste, unde au fost întemniţaţi şi membri ai Mişcării Legionare, sau o asociaţie care îşi propune promovarea operei ştiinţifice a lui Mircea Eliade, care a avut şi scrieri cu caracter legionar. Este necesar ca legea să definească ce este o organizaţie cu caracter legionar, pentru care prevede ca infracţiune, pedepsită cu închisoare de la trei la zece ani, apartenenţa la o astfel de organizaţie", detaliază şeful statului.

Ambiguități privind "cultul persoanelor"

Totodată, el evocă neclaritatea sintagmei "cultul persoanelor care au făcut parte din conducerea unor organizaţii fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe", din mai multe perspective.

"Nu este clar ce este o organizaţie legionară. Una este Mişcarea Legionară însăşi sau o organizaţie de glorificare a acesteia, alta este o asociaţie de promovare a rezistenţei din Munţii Făgăraş sau a memoriei închisorilor comuniste. În al doilea rând, nu este clar ce înseamnă noţiunea de conducere a unei astfel de organizaţii. Conducerea naţională sau conducerea locală? Formalizată prin înscrierea în registre sau de notorietate publică?", adaugă preşedintele în cererea de reexaminare.

