O femeie dată afară la 60 de ani a fost refuzată la 500 de joburi. Cum s-a angajat în final

Când și-a pierdut locul de muncă, Caroline Madden era convinsă că își va găsi rapid altul. Doi ani și aproximativ 500 de refuzuri mai târziu, femeia de 60 de ani a schimbat strategia. Câteva modificări aparent banale au ajutat-o, în cele din urmă, să obțină postul pe care îl căuta.

Caroline Madden, angajata de 60 de ani refuzată la 500 de joburi - Profimedia

Caroline Madden nu avusese niciodată probleme în a-și găsi de lucru, nici măcar în perioade economice dificile, scrie This is Money. Când și-a pierdut postul de asistentă personală, în septembrie 2024, după o restructurare majoră a companiei de inginerie pentru care lucra, era convinsă că în câteva săptămâni va fi din nou angajată.

Nu s-a întâmplat așa.

În următorii doi ani, femeia din Hull a aplicat, în medie, la aproximativ 20 de locuri de muncă pe lună. În total, spune că a adunat în jur de 500 de refuzuri.

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Caroline, mamă divorțată a două fiice adulte, a început să suspecteze că vârsta devenise un dezavantaj. În loc să renunțe, a decis însă să își schimbe modul în care se prezenta angajatorilor.

După ce a urmat sfaturile unor specialiști în recrutare, a reușit să obțină un post de asistentă personală pentru un antreprenor local, pe care îl începe luna aceasta.

A scos vârsta din CV și și-a schimbat modul de prezentare

Caroline crede că folosirea tot mai frecventă a inteligenței artificiale pentru filtrarea candidaturilor ar putea fi una dintre explicațiile pentru dificultățile pe care le-a întâmpinat.

"Deși este greu să dai vina pe vârstă, au fost prea multe situații în care o candidatură inițială a fost respinsă, deși aveam calificările, competențele și experiența potrivite. Vârsta ar trebui privită ca un avantaj, iar experiența dovedită, ca un atu. Nu vrem cu toții pur și simplu să ieșim la pensie", spune ea.

În cele din urmă, Caroline a decis să își modifice CV-ul.

"Mi-am adaptat CV-ul și candidaturile astfel încât să nu-mi mai trec data nașterii și am schimbat calificările din O-level în GCSE, pentru că acele examene mai vechi arătau că am cel puțin 50 și ceva de ani. Sunt convinsă că această schimbare din CV m-a ajutat să obțin un loc de muncă", povestește ea.

În Marea Britanie, examenele GCSE au înlocuit calificările O-level și CSE în 1986, iar elevii au început să susțină examene GCSE din 1988.

Potrivit Equality Act 2010, discriminarea la angajare pe criterii precum sexul, dizabilitatea, orientarea sexuală, etnia sau vârsta este interzisă.

A ajuns să susțină chiar și un interviu cu inteligența artificială

La una dintre candidaturi, Caroline a trecut de prima etapă, dar a descoperit că interviul urma să fie susținut nu de un recrutor, ci de un sistem bazat pe inteligență artificială.

"Era imaginea realistă a unei femei care punea întrebări, însă buzele nu erau perfect sincronizate cu cuvintele. Tot nu am trecut testul", spune Caroline.

Tehnologia este folosită tot mai des și pentru interviurile video, iar pentru persoanele obișnuite cu discuțiile față în față acest lucru poate deveni o dificultate în plus.

Recomandarea este ca cei care nu sunt familiarizați cu astfel de interviuri să instaleze din timp aplicațiile necesare pe laptop sau telefon și să exerseze până când se simt confortabil cu tehnologia.

"Aceste apeluri video par să fie deosebit de populare pentru locurile de muncă din sectorul public, unde funcționarii lucrează adesea de acasă", spune Caroline.

O carieră începută la 16 ani și experiență în mai multe domenii

Caroline are două fiice, în vârstă de 24 și 27 de ani. A plecat de la școală la 16 ani și a început să lucreze în clubul de noapte al părinților săi, unde făcea curățenie și spăla vase.

Mai târziu a lucrat la bar, iar la începutul vârstei de 20 de ani administra, împreună cu o prietenă, un pub din York.

În jurul vârstei de 25 de ani și-a dorit o viață mai stabilă și s-a angajat ca asistentă personală la o companie locală.

La sfârșitul vârstei de 30 de ani, când avea deja o familie, a decis să se recalifice. A urmat un curs la University of Hull și a început să ofere sprijin pastoral și consiliere profesională într-o școală din apropiere. În paralel, a scris și o rubrică de lifestyle pentru Hull Daily Mail.

"Ironia faptului că am fost consilier în carieră nu îmi scapă. Știu cum se scrie un CV", spune ea.

În 2018, Caroline a renunțat la postul din școală din cauza unui cancer. După tratament, s-a întors la munca de asistentă personală.

În urmă cu patru ani, a lucrat și ca asistentă a echipei de producție la evenimente muzicale, inclusiv la concertul lui Liam Gallagher de la Knebworth Park.

Cum și-a transformat experiența într-un avantaj

Pentru Caroline, una dintre cele mai frustrante experiențe a fost sentimentul că anii de experiență contau mai puțin decât vârsta.

"Era deosebit de frustrant când "computerul spunea nu" și părea să pună vârsta mea înaintea competențelor acumulate în ani de experiență", spune ea.

Așa că și-a schimbat abordarea.

"Am început să mă concentrez pe realizări, nu pe perioadele în care am lucrat, și am folosit aceleași cuvinte-cheie ca în anunțurile de angajare, precum "mentorat", "colaborare" și "rezolvare".

Specialiștii în recrutare spun că experiența acumulată de-a lungul unei cariere trebuie prezentată astfel încât angajatorul să înțeleagă imediat ce beneficii concrete poate aduce candidatul.

Hannah Cornish, expert în recrutare la platforma CV-Library, spune că teama de discriminare pe criterii de vârstă poate deveni un obstacol important pentru angajații mai în vârstă.

"Dar pot transforma acest lucru într-un avantaj, pentru că experiența contează. Totul ține de felul în care știi să o prezinți pentru a obține un loc de muncă", explică Hannah Cornish, expert în recrutare.

CV-ul trebuie să arate ce ai realizat, nu doar câți ani ai muncit

Hannah recomandă candidaților să evite simpla enumerare a anilor de experiență.

"Este esențial să rămâi încrezător și concentrat pe ceea ce poți oferi, așa că este important să îți exersezi abordarea. În loc să enumeri ani de experiență într-un CV, concentrează-te pe realizări, oferind detalii despre rezultate măsurabile și competențe transferabile."

Potrivit specialistului, CV-ul ar trebui să ofere, ideal pe o singură pagină, un rezumat clar și atractiv vizual al competențelor și principalelor realizări profesionale.

Candidații ar trebui, de asemenea, să ceară feedback atunci când sunt respinși și să își adapteze CV-ul pentru cerințele fiecărui post.

Cum poți trece de filtrul unei candidaturi online

Dr. Sally Ann Law, coach în viață personală și profesională, recomandă și alte metode pentru a ajunge în fața unui angajator, fără a depinde exclusiv de formularele online și de filtrele automate.

"Încearcă să ajungi în fața unei persoane reale, în loc să completezi doar formulare de candidatură. Contactează organizațiile și încearcă să te întâlnești personal cu reprezentanții lor. Există adesea evenimente profesionale și întâlniri locale la care poți participa și unde te poți prezenta. Mergi la bibliotecă și întreabă ce evenimente urmează. Toate acestea ajută la construirea unei relații personale", spune dr. Sally Ann Law.

Hannah recomandă și reluarea legăturii cu foști colegi și verificarea rețelei de contacte.

Unele locuri de muncă sunt ocupate prin recomandări înainte ca anunțul să ajungă la un public larg, iar o recomandare personală poate face diferența între candidați.

Cum să nu lași refuzurile să îți distrugă încrederea

Sally Ann Law recunoaște că respingerile repetate sunt greu de gestionat, dar spune că ele fac parte din proces.

"Sarcina ta este să folosești toate instrumentele pe care le ai la dispoziție pentru a obține acel loc de muncă. Întreabă-te: mai există ceva ce pot face? Refuzul face pur și simplu parte din meserie. Întrebați orice actor de la Hollywood. Se poate aștepta să fie respins pentru majoritatea rolurilor."

Tot actorii pot reprezenta, spune ea, și o sursă de inspirație. Exersarea unui interviu prin joc de rol îl poate ajuta pe candidat să fie pregătit inclusiv pentru întrebări și situații neașteptate.

Specialiștii recomandă să cauți domeniile în care există deficit de angajați

O altă strategie este concentrarea pe sectoarele în care cererea de angajați este mai mare decât oferta.

Guvernul britanic publică un raport anual privind competențele și oferă, prin site-ul gov.uk, informații inclusiv despre pregătirea necesară pentru diferite profesii.

Potrivit informațiilor citate de sursă, există în prezent deficit de zidari în construcții, personal pentru serviciile sociale din NHS și specialiști cu competențe în securitate cibernetică.

"Evită să aplici la întâmplare și concentrează-te pe locul de muncă pe care îl vrei și pe competențele care demonstrează că ești potrivit pentru el", recomandă Sally Ann Law.

Problema candidaturilor respinse încă din prima etapă, spune ea, este că persoana nu mai ajunge să se prezinte direct.

"Arată latura umană pe care formulele inteligenței artificiale au dificultăți să o înțeleagă. Încearcă să nu lași acest lucru să îți afecteze încrederea."

Experiențele concrete pot cântări mai mult decât o listă de calități

Sally Ann Law recomandă ca abilitățile transferabile să fie susținute prin situații reale.

"De exemplu, dacă aplici pentru un post de asistent personal, îți poți pune mai bine în valoare abilitatea de a lucra cu oamenii legând-o de experiențe concrete: cum ai gestionat cu succes situații extreme, provocări neclare sau cum ai dezamorsat posibile probleme datorită capacității de a gândi rapid".

Hannah Cornish le recomandă candidaților și cursuri prin care să își actualizeze cunoștințele.

"Angajatorii se concentrează tot mai mult pe o abordare bazată pe competențe atunci când recrutează. Urmarea unui curs arată inițiativă și faptul că ești dispus să te adaptezi unui loc de muncă aflat în continuă schimbare."

Astfel de cursuri trecute în CV, adaugă ea, pot demonstra și că un candidat este familiarizat cu noile tehnologii, instrumente și metode moderne de lucru.

Regula pe care Caroline și-a impus-o în cei doi ani de căutări

Caroline recunoaște că păstrarea unei stări de spirit pozitive este dificilă atunci când refuzurile se adună.

Tocmai de aceea și-a impus câteva reguli.

"Am urmat câteva reguli stricte. Mă trezesc devreme și nu mă uit niciodată la televizor în timpul zilei. Merg la sala din apropiere chiar și de trei ori pe zi, pentru care plătesc un abonament special", spune Caroline.

La fel de importantă a fost și apropierea de prieteni.

"Faptul că am o rețea strânsă de prieteni care locuiesc în apropiere a fost esențial. Merg să îi vizitez pentru a schimba decorul și pentru conversații pozitive."