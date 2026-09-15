Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF

Un apartament cu trei camere din București a fost scos la licitație de ANAF pentru aproximativ 48.000 de euro. Proprietatea se află la parterul unei clădiri construite în 1936 și are doar 29,5 metri pătrați utili. Locuința vine însă cu o particularitate importantă pentru cei interesați.

Apartament cu 3 camere în București, scos la licitație de ANAF - ANAF

Imobilul se află pe strada Sf. Spiridon nr. 4, în Sectorul 2 al Capitalei, iar prețul de pornire la cea de-a doua licitație este de 249.540,30 lei. Valoarea stabilită în urma evaluării a fost de 277.267 de lei, astfel că prețul actual este cu 10% mai mic. Pentru participare este necesară achitarea unei taxe de 24.954,03 lei. Vânzarea este scutită de TVA.

Trei camere în doar 29,5 metri pătrați

Apartamentul este prezentat drept decomandat și are o suprafață utilă de 29,5 metri pătrați. Potrivit anunțului publicat pe platforma eLicitații a ANAF, proprietatea este formată din trei camere și bucătărie, la care se adaugă o pivniță de 5,7 metri pătrați, situată la subsol.

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Compartimentarea este însă una neobișnuită. Încăperile sunt amplasate de-a lungul unui hol comun. Bucătăria și prima cameră sunt lipite și comunică printr-o ușă, astfel că se poate trece direct dintr-o încăpere în cealaltă.

Celelalte două camere sunt, la rândul lor, alăturate, însă fiecare are acces doar din holul folosit în comun cu ceilalți locatari. Între cele două grupuri de încăperi există, de asemenea, un hol comun, motiv pentru care toate camerele nu pot fi unite într-un singur spațiu.

Apartamentul nu are baie și trebuie renovat

Unul dintre cele mai importante detalii pentru un eventual cumpărător este lipsa grupului sanitar. În specificațiile proprietății, numărul băilor sau al grupurilor sanitare este trecut ca fiind zero.

Apartamentul este încadrat la confort 3, iar starea proprietății este prezentată drept „de renovat”. Imobilul are structură din beton armat, trei niveluri, iar apartamentul se află la parter. Proprietatea nu beneficiază de loc de parcare.

Odată cu apartamentul este inclusă și o cotă indiviză de 8,32% din părțile și dependințele comune ale clădirii, printre care casa scării, holurile, coridoarele, terasa și instalațiile tehnice. Cota de teren aferentă proprietății este de 10,90 metri pătrați, situată sub construcție.

A doua licitație pentru apartamentul din Sectorul 2

Proprietatea a fost evaluată la 277.267 de lei. Prima procedură nu s-a încheiat cu adjudecarea apartamentului, iar pe platforma ANAF acesta apare acum la licitația cu numărul 2, cu o reducere de 10%. Prețul de pornire a ajuns astfel la 249.540,30 lei.

Anunțul aferent celei de-a doua proceduri este publicat pe platforma eLicitații a ANAF în perioada 10 septembrie - 10 octombrie 2026. Persoanele interesate au și posibilitatea de a solicita programarea unei vizionări prin intermediul platformei.

Clădirea în care se află apartamentul a fost finalizată în anul 1936. Proprietatea este înscrisă în Cartea Funciară cu numărul 225993-C1-U5, același număr fiind indicat și pentru identificarea cadastrală.