Apartament de 95.000 € în București, cumpărat de o tânără fără credit. Străinii, uimiţi: "Ar trebui să mă mut"

O româncă a stârnit numeroase reacții pe Reddit după ce a povestit cum a reușit să își cumpere primul apartament în București, pentru care a plătit 95.000 de euro, fără să apeleze la un credit bancar. Femeia a muncit mai bine de cinci ani în Olanda și a beneficiat și de sprijinul financiar al părinților. Deși mulți utilizatori au felicitat-o pentru reușită, alții au fost surprinși de prețul locuinței și au pus sub semnul întrebării modul în care a strâns banii.

O româncă a strâns bani 5 ani pentru un apartament de 95.000 de euro în București - Reddit

Tânăra și-a împărtășit bucuria pe comunitatea Reddit "FirstTimeHomeBuyer", dedicată celor care își cumpără prima locuință. Aceasta a publicat fotografii din apartamentul achiziționat în București, alături de un mesaj în care a povestit cât de mult a așteptat acest moment.

Locuința are o suprafață de 55 de metri pătrați, dintre care patru metri pătrați reprezintă balconul. Tânăra a plătit integral cei 95.000 de euro și spune că mai are numeroase lucruri de făcut înainte ca apartamentul să arate așa cum își dorește.

"Am reușit! București, România, 95.000 de euro, plătiți integral! Acum un an mă uitam pe acest subreddit și visam la ziua în care voi putea și eu să postez aici. Am muncit din greu mai mulți ani în străinătate pentru a-mi permite asta și am primit ajutor și de la părinții mei minunați. Le sunt cu adevărat recunoscătoare pentru tot ce au făcut pentru mine", a scris românca pe Reddit.

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Tânăra a precizat că intenționează să schimbe mobilierul și să amenajeze locuința după propriile preferințe.

A muncit peste cinci ani în străinătate pentru a-și cumpăra apartamentul

Prețul plătit pentru locuință a provocat o dezbatere între utilizatori. Un comentator din Ungaria s-a arătat surprins de suma cerută pentru un apartament din România și a făcut o comparație cu piața imobiliară din Budapesta și Oradea.

"Este puțin cam scump pentru România, nu? În Budapesta avem prețuri ridicole din cauza deciziilor fostului guvern, iar 95.000 de euro înseamnă acum mărunțiș, din păcate. Dar acum câteva luni am văzut că în Oradea poți cumpăra un apartament nou cu aproximativ 100.000 de euro", a comentat acesta.

Românca i-a explicat că achiziționarea unei locuințe cu banii jos este extrem de dificilă pentru persoanele care câștigă salarii în România.

"Da, într-adevăr, pentru români pare imposibil să poată plăti o asemenea sumă cu salariile pe care le avem aici. Este o realitate tristă. Am muncit în străinătate mai bine de cinci ani pentru a-mi permite acest apartament, plus niște bani de la părinții mei, care au economisit ani la rând", a răspuns tânăra.

Aceasta a precizat că a lucrat în Olanda, ca specialist CRM pentru o companie de parfumuri de nișă.

Potrivit tinerei, apartamentele din zona în care a cumpărat locuința sunt considerabil mai scumpe decât în alte cartiere ale Capitalei.

"Prețurile din București, mai ales în zona în care mi-am cumpărat apartamentul, sunt oarecum peste medie. O să fiți surprinși, dar prețul apartamentului meu a fost foarte bun în comparație cu alte oferte. Am văzut apartamente cu două camere în blocurile de lângă mine care costau chiar și 140.000 de euro”, a povestit aceasta.

Caloriferele din apartament au atras atenția unui utilizator din Polonia

Dincolo de preț, fotografiile publicate de româncă au stârnit discuții și despre aspectul interior al locuinței. Un utilizator din Polonia a remarcat imediat caloriferele din apartament, pe care le-a asociat cu arhitectura clădirilor din fostele state comuniste.

"Sunt din Polonia. Văd caloriferele acelea și mă gândesc imediat la «fosta Uniune Sovietică». Poate cineva să-mi spună dacă astfel de calorifere există și în zone ale lumii care nu au fost sub influența rușilor?", a întrebat acesta.

Comentariul a primit un răspuns din partea altui utilizator, care a explicat că acest model de calorifere nu este specific doar Europei de Est.

"Caloriferele acestea sunt, de fapt, comune în toată lumea. Le-am văzut în California, New York, Vancouver și Atena. Cred că modelul acesta era pur și simplu foarte răspândit la mijlocul secolului trecut", a explicat acesta.

Discuția despre calorifere a adus în atenție diferențele și asemănările dintre locuințele construite în diverse regiuni ale lumii, dar și elementele de design care au rămas în uz timp de mai multe decenii.

Un român stabilit în SUA se gândește să revină în țară

Postarea a atras și atenția unui român stabilit de mulți ani în Statele Unite, care a mărturisit că prețul apartamentului din București îl face să ia în calcul o posibilă mutare în România.

"Am trăit în America toată viața, de când părinții mei s-au mutat aici, dar sunt de origine română și am dublă cetățenie și pașaport românesc", a povestit acesta.

"Poate că a venit momentul să încep și eu să caut o locuință acolo, pentru că prețurile caselor din America sunt nebunești", a adăugat utilizatorul.

O femeie a comentat, de asemenea, despre preţul locuinţei şi a subliniat că ar fi interesată şi ea să se mute în România dacă ar găsi o astfel de locuinţă la suma plătită de tânără: "Felicitări! 95.000! Poate ar trebui să mă mut în România! Și bravo pentru achiziția cu plata integrală!".

Și un comentator din Bulgaria s-a declarat surprins de suma plătită pentru apartamentul din Capitală. În opinia sa, prețul este redus în comparație cu ofertele de pe piața imobiliară din Sofia.

"95.000 de euro pentru București este foarte, foarte puțin. Sau prețurile din Sofia sunt de trei-patru ori mai mari? Aveam impresia că Bucureștiul este mai scump", a scris acesta.

Cât costă întreținerea unui apartament în Europa de Est

Discuțiile au ajuns și la cheltuielile lunare ale proprietarilor de apartamente. Un utilizator din Bulgaria a explicat cum funcționează costurile comune în blocurile de locuințe și cât de mult pot varia acestea.

"Când locuiești într-un bloc, ai o taxă lunară folosită pentru cheltuielile comune. Lucruri precum electricitatea de pe holuri, femeia de serviciu care curăță scările, întreținerea liftului și altele. Suma diferă foarte mult de la un bloc la altul", a explicat acesta.

Comentatorul a oferit și câteva exemple din propria experiență. În blocul în care locuiește mama sa, o clădire cu trei etaje și nouă apartamente, contribuția lunară este de aproximativ 5-10 euro pentru fiecare locuință.

În schimb, proprietarii trebuie să strângă acum aproximativ 1.000 de euro de apartament pentru renovarea completă a acoperișului.

"În locuința în care stau acum cu chirie plătesc puțin sub 10 euro pe lună. În apartamentul nou pe care l-am cumpărat și în care mă voi muta în una sau două luni voi plăti aproximativ 60 de euro lunar unei companii de administrare", a povestit acesta.

Noua sa locuință se află într-un complex rezidențial cu acces controlat, pază permanentă și camere de supraveghere. Potrivit utilizatorului, contribuția lunară ar urma să acopere și eventualele reparații majore ale clădirii.

Prețul apartamentului din București a împărțit părerile utilizatorilor

În timp ce unii comentatori au considerat suma de 95.000 de euro ridicată pentru un apartament cu două camere din România, alții au comparat-o cu prețurile din marile orașe europene și din Statele Unite, unde locuințele pot costa mult mai mult.

Pentru tânăra româncă, achiziția reprezintă însă rezultatul a peste cinci ani de muncă în străinătate și al economiilor strânse împreună cu familia.

Deși mai are de investit în mobilier și amenajări, aceasta spune că este extrem de fericită că a reușit să își cumpere prima locuință fără să contracteze un credit bancar.