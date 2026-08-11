Pungile şi coşurile anti-risipă sunt peste tot în supemarketuri. Mai nou şi pieţele au intrat în această cursă din care toată lumea câştigă. Vânzătorul scapă de marfă, iar clienţii îşi pot lua kilograme de mâncare la preţ redus. Mulţi folosesc fructele şi legumele pentru a face conserve pentru iarnă, de la compoturi la murături.

"Roşiile nu sunt foarte stricate... au un pic, aşa... sunt mai moi, au câte un defect, eu le strâng în timpul zilei. La struguri, la o rodie, la un pepene care e tăiat jumate şi jumate nu-l mai vând... eu fac nişte pacheţele şi seara deja clienţii s-au obişnuit, vin şi spun vreau un pachet de fructe sau de legume", spune Ioana, comerciantă.

Ioana a găsit reţeta succesului ca să nu arunce marfa - vinde produsele imperfecte de pe tarabă la preţuri mult mai mici. Un pachet în care sunt fructe şi legume de 45 de lei se vinde seara cu 15 lei.

"De obicei îi întreb, ce vă trebuie? Şi-mi zic, mai daţi-mi un morcov.. Aici avem nişte struguri care din cauza căldurii n-au mai stat pe ciorchine, s-au făcut doar bobiţe, dar sunt foarte buni de un compot, de un gem, de o dulceaţă. Bananele care de la căldură au făcut un pic de crăpătură la fel de le dau!", spune Ioana, comerciantă.

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Coşurile antirisipă, reţeta succesului

Aproape toate supermarketurile au oferte asemănătoare. La mijlocul zilei, aproape trei sferturi din produsele de pe raftul de vânzare accelerată s-au cumpărat deja într-un supermarket. Vorbim despre fructe şi legume, iar dacă este să ne facem o salată cu 10 lei avem cu siguranţă cu ce - ardei, conopidă şi rucola.

"Sunt produse foarte bune şi de calitate. Şi foarte multre româneşti. Gem, compot şi ca atare! Mi se pare cea mai fericită variantă!", spun clienţii.

"Pe tot parcursul zilei facem reduceri la produse încă bune de savurat. Spre finalul programului putem ajunge chiar la reduceri de 90%", spune Cătălina Ungureanu, reprezentantă lanţ de hypermarketuri.

Pungi surpriză găsim şi online

Şi supermarketurile online au oferte interesante. Putem comanda o sacoşă de 5 kg de aproximativ 30 de lei, în care nu ştim exact ce găsim. Putem primi fructul pasiunii, portocale, ghimbir, roşii cherry, lămâie sau cartof dulce. Ar fi costat aceeaşi sacoşă la preţ întreg aproximativ 120 de lei.

"Este un produs foarte solicitat şi există zile în care toate sacoşele sunt solicitate, chiar şi în primele 3 minute de la testare, datorită notificărilor pe care fiecare client le are active", spune Michael Kaiser, CEO supermarket online.

Românii golesc şi rafturile de mezeluri, carne sau lactate cu vânzare accelerată. Tone de mâncare au fost vândute astfel în magazine.

"Se simte! Fără astea ieftinite cred că am fi distruşi noi pensionarii!", spun clienţii.

Un coş de cumpărături complet cu produse de la vânzare accelerată poate fi mai ieftin chiar şi cu 400 de lei.