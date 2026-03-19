Avertismentul lui Isărescu: Dacă nu corectăm deficitul, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni

''Ce face în prezent Daniel Dăianu, domnul academician? Suntem colegi în Secția Economică de Științe Sociale și Juridice a Academiei Române. Păi el se ocupă acum tot de o formulă, hai să o numesc nu neapărat a decomprimării, dar a dezechilibrelor, anume deficitul acesta fiscal major care se transpune și în deficitul extern. Spunem noi twin deficits, deficitele gemene. Și e zi de zi, cu riscurile de rigoare, nu, că ajungi în opinia publică 'iar vorbește domnul X-ulescu', spun despre mine, nu despre el, să tot spună 'atenție la deficitul ăsta, nu se poate să nu-l corectăm. Dacă nu-l corectăm, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni de zile, credibilitate, accesibilitate pe piețele externe, rating de țară și așa mai departe. Deci închei spunând că, într-un fel, acum la maturitatea noastră, ne continuăm destinul. Eu cu cursul de schimb, el cu deficitele externe și fiscale'', a spus Mugur Isărescu la dezbaterea asupra lucrării ''Crizele și tentația autoritaristă'', a academicianului Daniel Dăianu, relatează Agerpres.

Guvernatorul BNR a afirmat că ambii sunt economiști de mai mult de 50 de ani și au susținut lucrările de doctorat în anii '80. ''Suntem economiști, spunem noi, de mai mult de 50 de ani. Eu am terminat în 1971, el în 1975, dacă nu mă înșel. Am lucrat 20 de ani în cercetare, eu aproape 20, el vreo 15 ani. Am avut același mentor, pe Costin Murgescu. El a creat mai mulți economiști din această țară. A fost și directorul institutului în care am lucrat. Iar Daniel l-a avut conducător de doctorat pe o temă și subliniez acest lucru pe care el o dezbate și în prezent: problema echilibrului extern. Tema lui se numea echilibrul balanței de plăți și legătura dintre echilibrul extern și situația sau echilibrul intern. Aici sunt și lucruri, cum spune el de multe ori, de bun-simț. E clar că dacă strângi prea tare cureaua pe plan intern, ca să faci surplus extern, cum s-a făcut în anii 80, lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează'', a declarat Mugur Isărescu.

El a menționat că, după 1990, Daniel Dăianu a scris o lucrare în care vorbea despre ''decomprimare'', respectiv reacția economiei după liberalizare, caracterizată prin creșterea importurilor și prăbușirea exporturilor. După această dată, România a ajuns să aibă permanent deficit de balanță de plăți.

