BNR estimează o inflaţie de 5,5% la finalul anului 2026. Isărescu: Ne trebuie însă guvern
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat marţi, în cadrul conferinţei de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei, că scumpirile la energie, gaze şi combustibili continuă să pună presiune pe inflaţie, în timp ce încetinirea consumului şi reducerea costurilor cu forţa de muncă au avut efecte de temperare a preţurilor. Guvernatorul BNR a avertizat totodată că instabilitatea politică afectează investiţiile şi a subliniat că România are nevoie de stabilitate economică şi politică.
Principalele declaraţii ale lui Mugur Isărescu:
- Restrângerea cererii de consum au făcut ca preţurile să scadă însă creşterea preţurilor la ţiţei a dus la creşteri. Energia, combustibilul şi gazele au dus la creşterea inflaţiei. Se vorbeşte despre inflaţia Ormuz care a provocat şocuri la îngrăşăminte, materii prime, ţiţei.
- Costurile cu forţa de muncă au scăzut. E bine pentru inflaţie. Dar pentru societate nu e plăcut. Să ai o deteriorare a veniturilor din cauza inflaţiei. Companiile au redus cheltuielile cu angajaţii datorită scăderii consumului.
- Deviaţia PIB-ului. Extrem de negativă. E bine pentru inflaţie dar trebuie să vedem cum o gestionăm din punct de vedere social. Nu sunt dezastruoase, dar nici pozitive.
- Am avut creştere a investiţiilor în trimestrul 3 şi 4 2025. Sperăm să avem şi în primul trimestru din 2026. Criza politică nu ajută în acest sens. Avem nevoie de stabilitate.
- Citesc tot felul de chestii: că ţinem cursul artificial. Nu am ţinut cursul artificial că se vedea în rezerve. Avem o creştere de 40 de miliarde de euro la rezerve în ultimii 5 ani. Ce înseamnă asta? Că am intervenit în piaţă dar cumpărând!!!
- Ce încearcă să facă acum banca centrală a Ungariei e că vor să evite aprecierea cursului. S-a apreciat cu 10% de când s-a schimbat guvernul. Şi au început să se plângă exportatorii.
- "Au fost aruncate cifre în perioada asta despre curs, chiar şi de profesori. Şi profesorii mai au de citit uneori!", a spus Mugur Isărescu, referindu-se la estimările potrivit cărora cursul ar putea ajunge la 6-7 lei.
- Spre deosebire de aprilie-mai anul trecut, intervenţiile noastre au fost mult mai mici. Şi cursul şi-a găsit un echilibru. Ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului. Acum pare echilibrat. Dar depindem însă de continuarea constrângerii fiscale şi de instabilitatea politică. Trebuie să avem cât mai repede un guvern şi continuarea corecţiei fiscale.
- De multe ori, vorbele spuse aiurea strică mai mult decât faptele. Prognoza de inflaţie a BNR indică 5,5% pentru decembrie 2026 şi 2,9% pentru decembrie 2027.
- Va creşte inflaţia până în iulie. Dar după scade. Asta în condiţiile de acum. Dar avem nevoie de o stabilitate guvernamentală. Adică să avem guvern. 5,5% până la finalul anului. Sperăm să nu mai fim campioni la inflaţie în toamnă.
