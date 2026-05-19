BNR estimează o inflaţie de 5,5% la finalul anului 2026. Isărescu: Ne trebuie însă guvern

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat marţi, în cadrul conferinţei de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei, că scumpirile la energie, gaze şi combustibili continuă să pună presiune pe inflaţie, în timp ce încetinirea consumului şi reducerea costurilor cu forţa de muncă au avut efecte de temperare a preţurilor. Guvernatorul BNR a avertizat totodată că instabilitatea politică afectează investiţiile şi a subliniat că România are nevoie de stabilitate economică şi politică.