De ce Banca Angliei crede că piețele sunt vulnerabile din cauza AI

Banca Angliei a transmis miercuri că probabilitatea unei "corecții bruște pe piețele financiare" a crescut considerabil, pe fondul unor evaluări bursiere tot mai ridicate, în special în cazul companiilor din sectorul inteligenței artificiale, informează CNBC, conform News.ro.

Instituţia se alătură astfel unei serii tot mai lungi de bănci centrale şi investitori care avertizează asupra unei potenţiale bule speculative în sectorul AI, pe măsură ce pieţele intră în ultimul trimestru al anului.

"Tensiunile geopolitice ridicate, fragmentarea comerţului şi a pieţelor financiare, precum şi presiunile asupra datoriilor suverane contribuie la amplificarea acestor riscuri", se arată în procesul-verbal al celei mai recente şedinţe a băncii centrale.

Banca Angliei a subliniat că evaluările acţiunilor se află aproape de maxime istorice, susţinute parţial de rezultatele puternice raportate de giganţii tehnologici americani în trimestrul al doilea.

Inteligența artificială, între optimism și vulnerabilitate

"Ponderea primelor cinci companii din indicele S&P 500, de aproape 30%, este cea mai ridicată din ultimii 50 de ani", se menţionează în raport, care atrage atenţia că valorile companiilor axate pe inteligenţa artificială "par deosebit de întinse".

"Această combinaţie între concentrarea tot mai mare a indicilor bursieri şi aşteptările foarte ridicate privind impactul AI lasă pieţele vulnerabile în cazul în care optimismul se va diminua", avertizează banca. O eventuală reevaluare a aşteptărilor privind câştigurile viitoare din AI ar putea declanşa reacţii în lanţ pe pieţele financiare globale.

Lanțurile de aprovizionare și infrastructura AI, sub presiune

Instituţia a enumerat printre riscuri şi posibilele blocaje din lanţurile de aprovizionare - de la energie şi date, până la materii prime - precum şi eventuale schimbări conceptuale care ar putea modifica nevoile infrastructurii necesare dezvoltării modelelor AI avansate.

Deşi unii analişti de pe Wall Street consideră că evaluările din sectorul tehnologic se bazează pe fundamente solide, Banca Angliei recomandă prudenţă. Goldman Sachs a transmis recent un mesaj similar, afirmând că nu se poate vorbi încă despre o bulă, dar a avertizat investitorii să îşi diversifice portofoliile.

Investitorii, sfătuiți să fie prudenți și să-și diversifice portofoliile

Preşedintele Rezervei Federale americane, Jerome Powell, a declarat la rândul său, marţi, că activele financiare "sunt evaluate destul de ridicat", deşi nu a făcut referire explicită la companiile de tehnologie.

Contextul geopolitic și falimentele recente amplifică riscurile

Banca Angliei a mai remarcat că falimentele recente din sectorul creditelor private - inclusiv ale constructorului auto First Brands şi ale companiei de finanţare auto Tricolor - precum şi incertitudinile politice din Franţa şi Japonia accentuează vulnerabilitatea pieţelor.

"Schimbările din peisajul riscurilor cresc posibilitatea ca pieţele să nu fi integrat complet scenariile negative posibile, iar o corecţie bruscă ar putea avea loc dacă aceste riscuri se materializează", se arată în concluziile băncii centrale.

O astfel de evoluţie ar putea afecta gospodăriile şi companiile, deja confruntate cu costuri ridicate de trai şi de finanţare.

