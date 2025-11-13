Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat din Vrancea, mort după ce s-a răsturnat cu tractorul

Un bărbat de 69 de ani a murit, joi, după ce s-a răsturnat cu tractorul pe DN 2L, în comuna Câmpuri, județul Vrancea.

Bărbat din Vrancea, mort după ce s-a răsturnat cu tractorul - Sursa: Getty Images

Potrivit Poliției Vrancea, accidentul a avut loc joi, la ora 14:30, pe DN 2L, în comuna Câmpuri.

Din primele verificări, un bărbat de 69 de ani, din localitate, în timp ce se deplasa cu tractorul pe direcția Soveja-Câmpuri, a virat brusc la dreapta, în zona unei intersecții cu un drum secundar, moment în care utilajul s-a răsturnat, potrivit Mediafax.

Bărbatul a murit pe loc

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul de 69 de ani a murit pe loc. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

barbat mort tractor vrancea
Înapoi la Homepage
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi obligația aleșilor locali cu privire la reducerea cheltuielilor
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi obligația aleșilor locali cu privire la reducerea cheltuielilor
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Plătiţi în rate poliţele RCA?
Observator » Ştiri economice » Bărbat din Vrancea, mort după ce s-a răsturnat cu tractorul