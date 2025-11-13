Un bărbat de 69 de ani a murit, joi, după ce s-a răsturnat cu tractorul pe DN 2L, în comuna Câmpuri, județul Vrancea.

Bărbat din Vrancea, mort după ce s-a răsturnat cu tractorul - Sursa: Getty Images

Potrivit Poliției Vrancea, accidentul a avut loc joi, la ora 14:30, pe DN 2L, în comuna Câmpuri.

Din primele verificări, un bărbat de 69 de ani, din localitate, în timp ce se deplasa cu tractorul pe direcția Soveja-Câmpuri, a virat brusc la dreapta, în zona unei intersecții cu un drum secundar, moment în care utilajul s-a răsturnat, potrivit Mediafax.

Bărbatul a murit pe loc

Bărbatul de 69 de ani a murit pe loc. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

