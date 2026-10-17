Bebeluşii au mai nou "bone electronice". În primele luni de viaţă, pot fi supravegheaţi de o adevărată reţea tehnologică. Un aparat îi filmează, altul le verifică respiraţia, laptele vine din espressor, iar de legănat se ocupă chiar patul. Toate costă, evident, bani serioşi. Şi oricât ar fi de scumpe, nu pot înlocui cu totul grija mamei.

Rafturi întregi cu produse tot mai inteligente.

"Un încălzitor de biberoane, da? Merge și varianta clasică cu oală, dar nu pierzi timp, când ești obosit", spune o persoană.

De la pătuț şi cărucior, până la biberoane şi suzete, toate trec anual prin noi şi noi îmbunătăţiri, aşa încât bebeluşii să se simtă bine, iar părinţii ceva mai liniştiţi.

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"Pentru masa diversificată sunt niște gadget-uri care tu aproape nu faci nimic la ele, știu să facă tot, între 500 și 1000-1500 de lei, dar în principiu se găsesc produse", spune un părinte.

Preţurile sunt pe măsura performanţei, însă mulţi ar plăti doar ca să mai scape de griji

"Un espressor de lapte praf și pompe de sân hands-free. Ţinând cont că ofertele de aici sunt mult mai ok decât prețurile care există pe site-uri", menţionează un client.

Mai nou, bebeluşii au adevărate "bone electronice". Un dispozitiv, de exemplu, le monitorizează inclusiv respiraţia şi somnul, în timp ce mama se odihneşte. Orice modificare, dă alarma. Când bebeluşul începe să plângă, patul se poate legăna singur. Iar dacă asta nu îl linişteşte, espressorul inteligent îi prepară laptele praf. Poate fi pornit şi de la distanţă, cu telefonul.

"Dă o siguranță mămicii dacă în momentul primele zile, sau oricând are nevoie să plece undeva în oraș, la doctor, rămâne cineva cu bebelușul și nu are o siguranță că îi gătește, îi pregătești bine formula, de pe aplicație poate să verifice, să vadă exact gradele, mililitri, câte grame de pudră", explică Valentin, producător de dispozitive.

Un aparat pentru prepararea automată a formulei de lapte ajunge la aproximativ 1600 de lei, un dispozitiv pentru spălarea biberoanelor se apropie de 2.000 de lei, iar un monitor inteligent poate costa şi peste 2.400 de lei.

"Oare copilul măi respiră bine? Ei, asta rezolvă această cameră. Are o bandă de respirație, așa se numește, se fixează în jurul copilului ca un scutec. Nu are nimic electronic în ea, nu radiază, ci are toate pătrățelele astea pe care le vedeți, sunt de fapt un QR code, pe care camera îl citește", explică Dan Cruceru, producător de dispozitive.

Tehnologia ajunge și la jucării, dar trebuie să fim atenţi

"Jucăriile senzoriale sunt ceva ce nu trebuie să lipsească din trusa de jucării ale unui bebeluș. Jucăriile de dentiție, din cauciuc natural sau din silicon, iarăși sunt ceva de nelipsit. În primele luni de naștere nu sunt indicate jucăriile tari, din plastic, jucăriile care sunt mult prea zgomotoase, jucărie care pot să-i sperie, jucăriile cu anumite culori foarte țipătoare, care pot să obosească ochișorii lor", explică Ioana Rahau, reprezentant al unui magazin de jucării.

Specialiștii atrag însă atenția că dispozitivele inteligente trebuie folosite doar ca un ajutor. Oricât ar fi de performanțe, acestea nu înlocuiesc îngrijirea oferită de un părinte.