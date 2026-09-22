Un locuitor din Graz a avut parte de o surpriză neplăcută după ce și-a lăsat mașina electrică la încărcat în parcarea Aeroportului din Graz timp de două zile. La câteva săptămâni după călătorie, acesta a primit o factură de peste 2.000 de euro.

Şi-a lăsat maşina electrică la încărcat în parcarea aeroportului şi a zburat. Cât a plătit la întoarcere - Sursa: Shutterstock

Bărbatul, al cărui nume este cunoscut de redacție, plecase într-o călătorie de serviciu și, înainte de zbor, și-a conectat mașina la una dintre stațiile de încărcare pentru mașini electrice din aeroport. Autoturismul a rămas conectat timp de două zile, până când acesta s-a întors, relatează Mein Bezirk.

Bărbatul a primit o factură de peste 2.000 de euro

Șoferul spune că a fost surprins de valoarea facturii, mai ales că, potrivit informațiilor pe care le avea, la stațiile respective se plătea în funcție de cantitatea de energie încărcată, nu de durata conectării.

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"Am rămas fără cuvinte, mai ales pentru că nicăieri nu scrie că ești taxat în funcție de durata încărcării", a declarat acesta. El a mai spus că, la inaugurarea stațiilor, aeroportul le-ar fi prezentat ca fiind potrivite și pentru pasagerii care pleacă în călătorii, tocmai pentru că plata se face în funcție de cantitatea de energie încărcată și nu de timpul petrecut la stație.

Aeroportul din Graz a explicat pentru MeinBezirk că stațiile de încărcare din parcările P1, P0 și P5 sunt operate de compania Moon, în timp ce cele din parcarea P2 sunt administrate de Apcoa.

Potrivit aeroportului, la stațiile Moon, atunci când plata se face direct online, nu este percepută o taxă pentru ocuparea stației, ci se plătește exclusiv cantitatea de energie încărcată.

În cazul stațiilor Apcoa, pe lângă energia consumată, după o perioadă de grație de 48 de ore poate fi percepută o taxă de ocupare de maximum 17,28 euro pe zi.

În situația șoferului din Graz, însă, a fost folosit un card de roaming. Aeroportul precizează că, în acest caz, încărcarea este facturată în funcție de condițiile stabilite de operatorul cardului.

Operatorul cardului de roaming a calculat costul în funcție de durata încărcării

"Dacă utilizatorul folosește un card de roaming, procesul de încărcare este facturat conform condițiilor de utilizare ale cardului. Aeroportul, respectiv Moon, nu percep taxe pentru ocuparea stației", a transmis Aeroportul din Graz.

În cazul de față, operatorul cardului de roaming a calculat costul în funcție de durata încărcării și nu de cantitatea de energie consumată.

Aeroportul susține că această informație este disponibilă pe site. Șoferul consideră însă că tariful ar trebui afișat direct la stația de încărcare.

"Dacă îmi conectez mașina și nu vreau să pierd avionul, nu am timp să caut aceste informații pe site", a spus acesta.

Se discută o soluție pentru factura de 2.000 de euro

În prezent, șoferul și operatorul cardului de roaming discută o posibilă soluție amiabilă. Potrivit acestuia, operatorul a recunoscut că situația nu a fost în totalitate din vina sa.

La rândul său, șoferul spune că a înțeles că, pe viitor, trebuie să verifice cu atenție tarifele și condițiile cardului de roaming înainte de a-și încărca mașina.

Acesta le recomandă și altor șoferi să fie atenți la condițiile tarifare și la informațiile scrise cu litere mici înainte de a utiliza stațiile de încărcare.