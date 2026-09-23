Şi încă o lovitură în buzunar! Benzina şi motorina au ajuns la un maxim istoric. Benzina a trecut de 10 lei, iar motorina se apropie de 11. Asta înseamnă că şoferii din România plătesc zilnic 71 de milioane de lei în plus faţă de septembrie anul trecut pentru carburanţi. În timp ce jumătate din bani ajung la stat sub formă de taxe şi accize, economiştii avertizează! Scumpirile de la pompă pot provoca un tsunami economic - de la scăderea puterii de cumpărare, până la falimente şi concedieri.

Carburanții s-au scumpit aproape zilnic în ultima săptămână şi au ajuns la un preţ fără precedent.

Georgiana Pocol, reporter Observator: Cel mai mare lanţ de benzinării din ţară vinde benzina cu peste 10 lei. Aici costă 10 lei şi cinci bani, iar motorina mai are câţiva bani şi ajunge la 11 lei. O creştere de peste 40% faţă de septembrie anul trecut. Atunci, şoferii din toată ţara plăteau zilnic 171 de milioane de lei pentru carburanţi, iar acum, 242 de milioane.

"Nu ne permitem să punem multă benzină nu ne permitem sa punem multa benzina", a spus un şofer.

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"De două ori fac plinul. Asta înseamnă cam 100 şi ceva de litri. 1000 şi de lei. Nu mai avem nicio speranţă", a spus un alt şofer.

Scumpirile au loc în condiţiile în care preţul petrolului este în scădere şi într-o perioadă în care statul a redus acciza la motorină până la sfârşitul lunii. Dacă nu măsura nu va fi prelungită, economiştii se aşteaptă la probleme şi mai mari.

"Prețul de 11 lei la motorină va fi un prag de care o să ne aducem aminte cu bucurie peste ceva timp, pentru că posibilitatea reală e ca prețurile să continue să crească. În viitorul apropiat nu o să vedem prețul la motorină și benzină în scădere", a spus Dumitru Chisăliţă, expert energie.

Economia riscă un şoc sever, avertizează economiştii. Fermierii încep să aibă probleme mari. Producţia unei ferme de vaci de lângă Bucureşti a scăzut cu 20% după ce proprietarul a fost nevoit să vândă din animale.

"Ca să cumpărăm motorină, am vândut vreo 10 vaci. Care dădeau lapte. Da, le-am vândut că nu mai aveam cu ce cumpăra motorină. Motorina se consumă pentru că începe campania de semănat, pregătim terenul, recoltăm la porumb. Se consumă multă motorină. Şi atunci de unde să iei? Mai vindem câteva vaci, mai luăm o cisternă de motorină", a spus Claudiu Daviţoiu, fermier.

Scumpirea carburanţilor este o problemă generală în Europa. La nivelul întregului continent, majorările de preţ înseamnă un cost suplimentar zilnic de 203 milioane de euro pentru motorină de la începutul conflictului din Golf, una dintre cauzele scumpirii.