A mai rămas o lună până la Black Friday, dar retailerii s-au pregătit deja pentru zilele cu cele mai mari discounturi din an. Dacă aveţi o achiziţie în plan, fiţi de pe acum atenţi la cum evoluează preţurile. Retailerii apelează la tot felul de tactici pentru a face profit.

Deja se fac listele de cumpărături pentru Black Friday. Au mai rămas câteva săptămâni până la cele mai mari reduceri din an.

"Retailerii au început să se pregătească cu stocuri încă din perioada verii, deja toate companiile sunt pregătite. Reducerile cele mai mari vor fi până la 50-70%", spune Mara Eliza Barza, Specialist fashion online.

Cele mai mari vânzări vor fi la electronice, electrocasnice şi articolele vestimentare.

Articolul continuă după reclamă

"Printre cele mai căutate produse sunt gecile, paltoanele de iarnă, încălţările, sportive sau elegante. Aşteptările sunt foarte mari pentru această perioadă a anului, mai ales că Black Friday are popularitate foarte mare în România şi mulţi oameni îşi păstrează bugetele", spune Mara Eliza Barza, Specialist fashion online.

"Foarte mult, în ultima perioadă, au crescut vânzările din categoria de frecvenţă, produse de genul detergenţi, produse pentru îngrijirea casei, scutece", spune Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

E şi ultima şansă pentru comercianţi să crească preţurile

Legislatia spune aşa: discountul se aplică la cel mai mic preţ din ultimele 30 de zile. Aşa că e posibil să vedem majorări de preţuri, pentru ca apoi să se aplice reducerea. E tactica retailerilor pentru a face profit.

"Ar fi aşa o făcătură că, de fapt, preţurile cresc înainte, da după sunt scăzute, aşa strategic".

"E şi o strategie de marketing cu anumite produse sau anumite magazine. Dar pot fi şi oferte", spun oamenii .

Aşa că ar trebui să urmărim din timp produsele dorite, dacă vrem ca discountul să fie unul real.

"Trebuie să avem grijă de site-urile fantomă, pentru că vedem că se înmulţesc aceste site-uri cu reduceri care nu sunt reale. Ne trezim că plătim şi primim acasă cârpe sau pietre. Este mai bine să alegem un site de la care am mai cumpărat şi în trecut decât să mergem după reduceri foarte mari", spune Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

Să comparăm preţurile, să fim atenţi la costurile de livrare şi la condiţiile de retur. Retailerii sunt însă sceptici în a anunţa vânzări record.

"Percepţia pe care o au românii asupra perspectivei economice pe termen mediu este una negativă. Acest lucru va avea un efect asupra cumpărăturilor de Black Friday. Românii vor fi mai atenţi la promoţii, vor încerca să economisească şi mai mulţi bani, cumpărând produse la preţ redus", spune Christian Năsulea, profesor de economie.

Cel mai mare retailer online organizează Black Friday pe 7 noiembrie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰