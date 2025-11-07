A început cea mai aşteptată zi pentru cei care vânează produse la promoţie - Black Friday. E, practic, sărbătoarea comercială, care, am văzut, a evoluat de-a lungul anilor. Magazine fizice şi, în special, online din toată ţara lansează oferte la produse pe care românii şi le doresc, poate, de lungi întregi. Eduard Marin care se află la centrul de comandă al unui retailer, acolo unde echipele se pregătesc să gestioneze valul uriaș de comenzi.

Astăzi sunt așteptate vânzări record pentru istoria Black Friday din România. Cel mai mare retailer online din țară estimează vânzări undeva la 940 de milioane de lei, cu peste 44 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Iar la nivelul întregii țări, atât pentru vânzările online cât și pentru cele offline, se estimează vânzări de 500 de milioane de euro. 73% dintre români spun că vor cumpăra ceva de Black Friday, iar bugetul mediu este undeva la 3000 de lei.

Cei mai interesați sunt tinerii cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani. Pe cea mai mare platformă online din țară, cumpărătorii vor avea de ales dintre o mulțime de produse, 100.000 de televizoare, 600.000 de electrocasnice mici, 1,5 milioane de articole de îmbrăcăminte, 3,5 milioane de produse cosmetice, dar și 100.000 de telefoane, laptopuri, gadget-uri și toate produsele de care oamenii au nevoie. Dar vorbim și despre o categorie mai puțin obișnuită, unde oamenii vor putea găsi oferte speciale, printre care abonamente la energie electrică cu doar 1 leu pe kilowatt, peste 40.000 de bilete la cele mai mari festivaluri din țară, reduceri de până la 80% la vacanțe, nopți de cazare sau chiar bilete de avion, 21 de kilograme de aur, 126 de mașini vor fi puse în vânzare, mii de articole oficiale ale cluburilor de fotbal din Liga I, peste 100 de tone de carne tocată și mezeluri, dar și abonamente la serviciile de streaming sau serviciile medicale.

Startul Black Friday la cel mai mare retailer online din țară se va da undeva în jurul orei 7 dimineața. Din moment în moment veți putea vedea care sunt toate ofertele din acest an, dar reducerile vor fi disponibile doar astăzi până la miezul nopții. Comenzile de Black Friday vor fi livrate undeva până pe data de 22 noiembrie, iar specialiștii ne recomandă să cumpărăm inteligent și cu multă atenție.

