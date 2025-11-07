Start cu emoții de Black Friday. Deși reducerile au intrat mai târziu decât în alți ani, ediția de acum se anunță una a recordurilor: comenzi cu 10% mai multe. Analiștii spun că românii au strâns cureaua tot anul și pun acum în coş ce altfel nu și-au permis. În plus, reducerile bat inflaţia. Anul acesta, printre cele mai vândute produse au fost suplimentele alimentare. Un bărbat din Iași a comandat 7 lingouri de aur, în valoare de 85 de mii de lei. Cea mai scumpă comandă a fost un apartament.

Românii și-au pus ceasul să sune la prima oră a dimineții, ca să prindă cele mai bune oferte. Startul s-a lăsat așteptat. Mii de utilizatori au stat lipiți de ecrane și au dat refresh încontinuu. Abia la 08:07 s-au "deschis porțile" celui mai mare retailer online, iar traficul a explodat.

Minutul de aur a fost la ora 8 şi 14 minute, când comenzile au sărit de 16 milioane de lei, cu 26% mai mult decât anul trecut. Iar în prima jumătate de oră, clienții au pus în coș aproape 1 milion de produse, cu 31% mai mult.

Chiar dacă mulți s-au plâns că site-ul merge greu, oamenii au pus în coş de toate. 600 de mii de clienți au luat aproape 3 milioane de produse, de aproape un miliard de lei. Românii au petrecut, împreună, 240 de ani pe site-ul celui mai mare retailer.

"În zona de comenzi se vede o creştere faţă de anul trecut, de la 2,4 unităţi pe comandă, am ajuns la 4,1", a declarat Marian Tudor, director logistică retailer online.

În topul vânzărilor sunt suplimentele alimentare, cosmeticele, băuturile, jucăriile și electronicele. Lista continuă cu lingouri de aur, vouchere pentru zboruri, nopți de cazare și....40 de mii de kilograme de carne de porc. S-au vândut și 18 mașini, cu reduceri de până la 25%. Cel mai repede - în jumătate de minut - au dispărut 100 de bilete la un festival, la 10 lei bucata, față de aproape 700 de lei prețul normal.

În premieră anul acesta, și furnizorii de energie vând kilowatul la preț de ... Black Friday.

"Clienţii vor primi un bonus de 100 de lei. După această reducere, preţul coboară chiar sub 1 leu/kWh", a declarat Andrei Ştefănescu, reprezentant furnizor de energie.

"1,07 lei pentru kwh consumat - dacă clientul stă în Bucureşti, Timişoara, până la 1,14 lei în funcţie de zona geografică. 12 luni, nu avem un număr minim de clienţi", a declarat Ionuţ Polexe, reprezentant furnizor de energie.

Cel mai mare procesator de plăţi online spune că ediţia din acest an va depăşi orice record.

"Am depăşit 1 milion de tranzacţii, ne asteptăm la o creştere de cel puţin 10%. Opţiunea rate online au o pondere semnificativă, 35%. Vorbim de planuri extinse de rate, care, de altfel, nu se regăsesc în timpul anului, pana la 36 rate inclusiv. Da, a scazut, dar nu au scazut nevoile. Un discount de 5-10% este important şi e cât inflaţia", a declarat Elena Gheorghe, reprezentant procesator de plăţi.

Cea mai scumpă comandă a fost până la această oră un apartament de 132 de mii de euro.

Chiar dacă lumea a comandat mai mult online, mulți s-au dus şi la mall să vâneze oferte.

"30% reducere la un parfum. L-am achiziţionat deja, pentru că chiar s-au simţit cei 30%. Ştiind preţul iniţial". "Am prins fond de ten şi mai era un parfum 20%-30%". "Nicio diferenţă. Eu nu simt", spun oamenii.

Cele mai multe comenzi au venit din judeţele Dolj, Ilfov și Timiş. Capitala e abia pe locul 9.

