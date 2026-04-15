BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor

Banca Națională a României va derula, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, cercetarea statistică "Finanțarea și consumul gospodăriilor populației", un demers menit să ofere o imagine detaliată asupra veniturilor, cheltuielilor și situației financiare a gospodăriilor din România, a anunțat banca centrală, potrivit Agerpres. 

de Denisa Vladislav

la 15.04.2026 , 13:21
Cercetarea se derulează începând din anul 2010, o dată la trei ani, sub coordonarea Băncii Centrale Europene, iar scopul acestui demers este de a obține date referitoare la situația financiară, veniturile și consumul gospodăriilor.

"Înțelegerea cât mai bună a comportamentului financiar, respectiv a consumului, veniturilor, economisirii și a nivelului de îndatorare, este importantă pentru fundamentarea deciziilor de politică monetară și identificarea riscurilor la adresa stabilității financiare", subliniază BNR.

Potrivit sursei citate, colectarea datelor de la gospodării va începe în decursul lunii aprilie a acestui an.

Eșantionul cercetării statistice, pus la dispoziție de INS, este alcătuit din aproximativ 12.300 de gospodării, selectate din 1.309 localități, din toate județele. Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, fiind tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

BNR precizează că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Implementarea în teren a cercetării statistice se va face cu sprijinul reprezentanților Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES).

Operatorii de interviu vor merge la gospodăriile din eșantion și vor oferi sprijin pentru înțelegerea întrebărilor din chestionarul elaborat de BNR și pentru completarea acestuia.

