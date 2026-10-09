Bolnavi, păcăliți să facă credite pentru a cumpăra aparate medicale "vitale", la suprapreț

Mai mulţi vârstnici din Capitală au fost înşelaţi de angajaţii unui aşa-zis centru de sănătate. Escrocii şi-au convins victimele că viaţa lor depinde de aparatele medicale pe care ei le vindeau la suprapreţ. Mai mulţi bolnavi au ajuns datori-vânduţi la IFN-uri, de teamă că altfel nu au şanse să se facă bine.

Cei 9 suspecți au pus bazele afacerii ilegale în vara anului trecut. Au închiriat două apartamente în București, au amenajat, de fațadă, centre de sănătate pentru vârstnici. Apoi au pornit în căutarea victimelor.

Anchetatorii susțin că victimele erau ademenite cu consultații medicale gratuite. Unul dintre cabinetele în care erau chemați oamenii este situat la parterul unui bloc din sectorul 3 al Capitalei. Aici, pacienții erau convinși că viața lor depinde de aparate medicale vândute de suspecți.

"Cu masaje și cu fel de fel de proceduri din astea. Au aparate", spune un cetățean.

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În realitate, rețeaua de escroci le vindea sărmanilor bolnavi, la prețuri exagerate, concentratoare de oxigen, lămpi cu lumină polarizată din cele folosite de fizioterapeuți sau saltele cu presupuse proprietăți terapeutice. Prețurile variau de la 5.000 de lei până la... 53 de mii de lei. Până acum, procurorii au descoperit 12 victime ale rețelei, iar prejudiciul estimat depășește 300 de mii de lei.

"Victimele ar fi fost determinate să achiziționeze aceste produse la prețuri mult peste valoarea de piață, prin contractarea unor credite de nevoi personale", explică Raluca Bondarici, reprezentantă DGPMB.

Atât de inimoși erau suspecții, încât întocmeau chiar ei solicitările online pentru creditele pe care îi îndemnau pe bătrâni să le facă la diverse IFN-uri și îi însoțeau chiar la sediul instituțiilor non-bancare, pentru a-i ajuta să completeze actele.

Cel care coordona întreaga activitate era chiar administratorul "fabricii de bani". Este și singurul care a ajuns în spatele gratiilor. Complicii săi au fost puși sub control judiciar.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 5 ani de închisoare pentru înșelăciune.