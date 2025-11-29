Brazi "de‑a gata". E moda acestei ierni. Sunt pomi artificiali cu instalații de lumini montate, controlați din aplicaţie şi care au şi muzică integrată. Astfel, decoratul devine simplu și rapid. Cererea pentru astfel de brazi a crescut cu cel puțin 30% față de anii trecuți.

Şi astfel nu mai ai bătăi de cap cu instalaţiile care se încâlcesc şi cu firele întinse prin casă. Bradul se scoate din cutie, se conectează la priză și este gata.

"Dacă aveţi nevoie să fie demontat, fabrica a gândit eficient acest lucru. A creat nişte mufe care foarte uşor pot fi deconectate. Exact pe segmentele pe care bradul este depozitat în casă", spune Cornelia Neagoe, proprietar magazin.

Costul unui brad care are luminiţele încorporate variază între 900 şi 1.500 de lei, în funcţie de model şi înălţime.

Articolul continuă după reclamă

Există şi brazi care pot fi controlaţi direct de pe telefon

"În fiecare beculeţ sunt trei culori. Roşu, verde şi albastru. Din care, cu ajutorul unei aplicaţii, putem alege nuanţa de care avem nevoie. Tot cu ajutorul aplicaţiei, putem adăuga o melodie", spun patronii.

"Cel mai mult sunt aleşi brazii din silicon, deoarece un efect 3d, nu înţeapă şi sunt perfecţi pentru familiile cu copii mici. Este disponibil la 2,3 metri şi este la preţul de 2.479 de lei", spune Drăgălina Cujbă, reprezentant fabrică producătoare de brazi.

Iar cine nu vrea să mai piardă timpul cu împodobitul, poate cumpăra bradul cu tot cu decoraţiuni.

"Ne sunt arătate culorile din living, de obicei. Şi stofele de la canapele. Şi noi facem brazii în funcţie de nuanţele pe care fiecare om le are în casă. Se pot cumpăra de-a gata. Trendul pentru acest an ar fi colecţia luxury. Cu diamante, perle, mărgele", explică Cornelia Neagoe, proprietar magazin.

Un brad "de-a gata", complet împodobit şi personalizat, poate costa chiar şi 5 mii de lei, dar va fi la fel de "verde" şi anul viitor. Cine nu vrea să dea atâţia bani, îşi poate închiria unul la jumătate de preţ, pentru perioada sărbătorilor.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰