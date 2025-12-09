Piețele din toată ţara sunt pline de brazi de Crăciun aduși din Danemarca, care domină pomii din pădurile noastre. Clienţii preferă să-i cumpere pe cei din străinătate pentru că au formă frumoasă, sunt bogaţi, şi nu sunt nici foarte scumpi. Cei care vor să protejeze mediul iau totuşi brazi româneşti în ghiveci crescuţi în pepiniere.

Bradul perfect care ne luminează sărbătorile vine de la mii de kilometri depărtare.

"Din Danemarca este provenienţa lor, acolo sunt plantaţii foarte mari, de acolo ne achiziţionăm. Îi aleg deja mai frumoşi, mai deşi, chiar avem clienţi şi de la 70 de kilometri care vin la noi şi aleg brăduţii aceştia", a declarat Cornelius Istrate, administrator depozit.

Un brad care are până în doi metri înălţime costă în jur de 130 de lei. Preţul creşte în funcţie de dimensiune şi ajunge să se dubleze pentru pomii care trec de trei metri.

"Mă bucur foarte mult că se pretează foarte mult pe ce dorinţe şi aşteptări avem noi, de abia aşteptăm să plecăm acasă cu el", a transmis Mihai, un client.

"Vrem ceva natural, ne-am săturat de artificial şi na, vă daţi ,avem turişti, deja pregătim brăduţul", a completat Ştefan.

Cum alegem un brad proaspăt și rezistent pentru sărbători

Pentru ca bradul să reziste cât mai mult timp în casă și să-și păstreze aspectul proaspăt pe toată durata sărbătorilor, este important să ținem cont de câteva reguli.

"Să fie plin şi la vârf, ramurile să fie bine împărţite, aşa se alege un brăduţ", a explicat administratorul.

Alternative prietenoase cu natura: brazi cu balot sau în ghiveci

Pentru cei care pun pe primul loc grija față de natură, există alternative.

"Dacă sunt doritori, ei se vând cu balot de pământ sau la ghivece. Avantajul e că după ce trec sărbătorile îl poţi pune în curtea proprie şi să te bucuri de el o viaţă de acum înainte, nu doar la Crăciun. El venind cu balotul de pământ, are şi substanţele necesare în pământul ăla în care el a crescut", a explicat Oana Clancea, inginer silvic.

"Se poate face o cerere către Ocolul Silvic. Noi în urma solicitărilor, avem un plan dinainte stabilit prin nişte lucrări de răritură. Îi rărim, îi lăsăm pe cei mai bine conformaţi", a spus şi Ioan Crăciun, reprezentant Ocolul Silvic Pojorâta.

Tăierea brazilor fără autorizație se pedepsește cu amendă ce poate ajunge 5.000 de lei dar în cazuri şi mai grave cu închisoare.

