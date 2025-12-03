Antena Meniu Search
Video Bărbat din comuna Sânmihaiu Almașului, prins în flagrant cu 20 de brazi furaţi, chiar înainte de Crăciun

La data de 2 decembrie, în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Sânmihaiu Almașului, împreună cu jandarmi, au surprins în flagrant un bărbat de 37 de ani, din comuna Sânmihaiu Almașului, imediat după ce a sustras 20 de pomi de Crăciun dintr-o pepinieră din aceeași comună, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.000 de lei, potrivit IPJ Sălaj. 

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 14:38

În urma activităților desfășurate de polițiști, prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, pentru stabilirea modului în care s-a produs fapta și luarea măsurilor legale ce se impun.

craciun brazi flagrant hot brazi pomi craciun pepiniera
