In căutare de bani la bugetul de stat, Guvernul a pus ochii şi pe câştigurile de la bursă. Impozitul din câştigul pe vânzarea de acţiuni sau tranzacţii financiare va creşte cu un procent. Orice creştere mai mare de atât va descuraja investiţiile şi îi va face pe investitori să plece în ţări mult mai predictibile sau cu taxe zero, avertizează brokerii de la BVB si administratorii de fonduri. În plus, ar putea să afecteze şi companiile de stat listate pe bursă sau pe cele pe care Guvernul are de gând să le listeze.

În acest moment, pentru vânzarea de acţiuni sau titluri financiare de până într-un an se plăteşte un impozit de 3 la sută pe câştig fara scaderea pierderilor din alte tranzatii. Pentru cele ţinute mai mult de un an impozitul este de 1 la sută, tot fara scaderea pierderilor din alte tranzactii. Ambele ar urma să crească cu un procent, potrivit unei propuneri a ministerului de Finanţe, în contextul în care Guvernul caută să aducă mai mulți bani la buget.

"Orice modificare sau creștere de impozite poate duce către o migrare a capitalului de pe piața de capital locală către piețe externe. Este foarte ușor ca un investitor să își mute banii din companiile românești din investițiile pe piața locală către companii externe", spune Elena Uleia, director de operaţiuni la o firmă de brokeraj.

"Înțelegem nevoia Guvernului de a strânge bani și suntem solidari cu această nevoie și de fapt, companiile în care investim ele plătesc taxe care ajută la stat și plătesc taxe mărite. Banii aceștia de investiții sunt deja taxați când ajung la investitori. Nu sunt bani acuma creați în business și ceea ce propune și solicităm este ca acest nivel de taxare să se mențină la nivelul actual", explică Siminel Andrei, reprezentant al unei firme de brokeraj.

"Sume foarte mici pot muta miliarde în piețele de capital. Știm asta și secretul succesului credem că este să găsim pragul optim", spune Remus Vulpescu, director general BVB.

Brokerii de la Bursa de Valori Bucureşti, intermediari între investitori şi BVB şi cei care colectează impozitul, cer predictibilitate. În plus, se tem că s-ar putea schimba şi sistemul de colectare. În acest moment sectorul are o colectare de 100% a impozitelor.

"În momentul în care s-ar schimba cota, într-un regim mult mai înalt, nu ar mai funcționa mecanismul în sine pentru că esența sa, este faptul că se impozitează toate câștigurile și nu se ține cont de pierderi", spune Jan Pricop, director executiv al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri.

"O creștere accelerată a impozitului practicat pe investițiile financiare ar putea genera potențiale venituri în creștere pe termen scurt pentru buget, dar ar avea un impact negativ pe termen lung prin scăderea numărului de investitori și a capitalizării și bineînțeles, prin reducerea atractivității companiilor pe care statul le are deja listate la la bursă și cele pe care dorește să le listeze în viitor", a declarat Virgil Zahan, CEO ale unei firme de brokeraj.

"Ne dorim ca elementele principale pe care le-am anunțat în cadrul dezbaterii, respectiv predictibilitate, stabilitate a sistemului și eforturi în continuare pentru a debloca potențialul pe care piața îl are, trebuie să fie susținute și considerăm că asta se poate face prin menținerea sau o majorare limitată a poverii fiscale", precizează Vlad Pintilie, director general adjunct al unei firme de brokeraj.

Capitalizarea totală a companiilor prezente pe Bursa de Valori Bucureşti se ridică la 15% din PIB. În prezent, numărul de investitori depaseste un milion.

