Bursa de Valori București a deschis ședința de luni pe roşu. Scăderi pe toți indicii încă din primele minute
Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de luni în scădere pe toți indicii, iar după aproximativ o jumătate de oră de la deschiderea tranzacțiilor rulajul ajunsese la 22,4 milioane de lei (4,4 milioane de euro), potrivit Agerpres.
Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, scădea cu 1,12%, iar BET-Plus, indicele ce urmărește evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, consemna un recul de 1,11%.
În același timp, indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, înregistra o scădere de 1,05%, în timp ce BET-BK, reperul de randament pentru fondurile de investiții, se deprecia cu 1,14%.
Indicele BET-FI, al SIF-urilor, cobora cu 0,27%, iar BET-NG, care urmărește evoluția companiilor din sectorul energetic și al utilităților, era în scădere cu 0,54%.
Potrivit datelor BVB, cele mai mari creșteri ale acțiunilor erau înregistrate de Electromagnetica (+2,48%), OMV Petrom (+2,48%) și Transilvania Investments Alliance (+0,99%).
La polul opus, cele mai mari scăderi erau consemnate de MF Capital (-5,64%), Premier Energy PLC (-4,10%) și Condmag (-4%).
