Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bursa de Valori București a deschis ședința de luni pe roşu. Scăderi pe toți indicii încă din primele minute

Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de luni în scădere pe toți indicii, iar după aproximativ o jumătate de oră de la deschiderea tranzacțiilor rulajul ajunsese la 22,4 milioane de lei (4,4 milioane de euro), potrivit Agerpres.

de Luca Bădilă

la 09.03.2026 , 11:48
Bursa de Valori București a deschis ședința de luni în scădere pe toți indicii - Hepta

Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, scădea cu 1,12%, iar BET-Plus, indicele ce urmărește evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, consemna un recul de 1,11%.

În același timp, indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, înregistra o scădere de 1,05%, în timp ce BET-BK, reperul de randament pentru fondurile de investiții, se deprecia cu 1,14%.

Indicele BET-FI, al SIF-urilor, cobora cu 0,27%, iar BET-NG, care urmărește evoluția companiilor din sectorul energetic și al utilităților, era în scădere cu 0,54%.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit datelor BVB, cele mai mari creșteri ale acțiunilor erau înregistrate de Electromagnetica (+2,48%), OMV Petrom (+2,48%) și Transilvania Investments Alliance (+0,99%).

La polul opus, cele mai mari scăderi erau consemnate de MF Capital (-5,64%), Premier Energy PLC (-4,10%) și Condmag (-4%).

Luca Bădilă Like
bvb bursa bucuresti sedinta scadere
Înapoi la Homepage
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Un cuplu fără nicio experiență în construcții și-a făcut o casă de la zero cu ajutorul ChatGPT, în Olanda. Au, totuși, un sfat prețios
Un cuplu fără nicio experiență în construcții și-a făcut o casă de la zero cu ajutorul ChatGPT, în Olanda. Au, totuși, un sfat prețios
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil! Interviu exclusiv cu vedeta, însărcinată în luna a șasea
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil! Interviu exclusiv cu vedeta, însărcinată în luna a șasea
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul?
Observator » Ştiri economice » Bursa de Valori București a deschis ședința de luni pe roşu. Scăderi pe toți indicii încă din primele minute