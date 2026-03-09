Autorul unei tentative de jaf care a șocat Iașiul în urmă cu doi ani și-a aflat acum sentința definitivă. Bărbatul, antreprenor și tată a doi copii, a fost condamnat la închisoare după ce inspirat de filmele de acțiune, a încercat să jefuiască o bancă.

Planul său a eșuat: sucursala nu avea un seif cu bani, iar accesoriile folosite în timpul tentativei, o barbă falsă şi un pistol de jucărie i-au ajutat pe polițiștii să îl identifice pe tâlhar la scurt timp.

În faţa judecătorilor, bărbatul a spus că a recurs la gestul disperat din cauza problemelor financiare şi falimentului care îi ameninţa firma.

Pentru fapta lui instanța a decis că trebuie să stea în închisoare trei ani.

