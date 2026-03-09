Tragedie la indigo în judeţul Iaşi, din cauza unui drum judeţean neasfaltat care trece printr-o comună. Un bebeluş născut prematur a murit după ce ambulanţa care trebuia să ajungă la el a rămas blocată în noroi. Tragedia vine la mai puţin de două săptămâni după ce, un bărbat din aceeaşi localitate a murit, iar ambulanţa solicitată pentru el s-a împotmolit pe acelaşi drum.

Apelul la 112 a fost făcut în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 1. Tânăra de 19 ani era însărcinată în 7 luni și i se declanșase spontan nașterea. Motiv pentru care două echipaje de ambulanță, una de neonatologie și un echipaj cu medic au plecat imediat către localitate pentru a ajunge acasă la gravidă.

A rămas împotmolită

Dar prima ambulanță a rămas împotmolită în noroi pe drum, cealaltă a plecat pe o rută ocolitoare ca să nu se împotmolească și ea. Între timp, a fost trimis și un al treilea echipaj de ambulanță din oraș pe o altă rută pentru a putea ajunge acasă la femeie.

A trecut o oră și jumătate până în momentul în care a ajuns primul echipaj acasă la tânără. Din păcate, aceasta deja născuse prematur, iar nou-născutul era în stop cardio-respirator. Nu a mai putut face nimic în acest caz pentru a-l salva pe copil, iar tânăra a fost transportată la spital.

A fost deschis un dosar penal și continuă cercetările, mai ales că în urmă cu două săptămâni, exact pe același drum, o altă ambulanță a rămas împotmolită în noroi, din cauza faptului că drumul este neasfaltat, nu este nici pietruit și este impracticabil în această perioadă de primăvară și toamnă.

Clara Mihociu

