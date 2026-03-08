Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20%

Dulce, rafinată și, uneori, surprinzător de scumpă, ciocolata a devenit pentru mulți un lux indispensabil. De la laboratoarele care migălesc fiecare pralină până la vitrinele care ne fac să mai cerem "încă una", cifrele confirmă: preţul trece pe locul doi când pofta este campioană.

de Iulia Pop

la 08.03.2026 , 21:43

Indiferent de preț pentru mulți ciocolata artizanală rămâne un răsfăț la care nu renunță ușor. Anul trecut românii au consumat aproape 35.000 de tone de ciocolată, într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro.

Cele mai mari vânzări de ciocolată se înregistrează chiar în această perioadă.

"În februarie și martie vânzările dintr-o ciocolaterie explodează. De ce spun asta? Pentru că oamenii doresc să facă un buchet de dulce", a spus Cosmin Cionca, proprietar ciocolaterie.

Articolul continuă după reclamă

Paradoxal, deși ciocolata s-a scumpit cu aproape 20%, materia primă s-a ieftinit cu 50% de anul trecut până acum. 

"Totul se stabilește la nivel mondial, noi fiind mici la nivel național, încercăm să menținem prețul aceleși, pentru că, da, cacaoa a scăzut foarte mult, dar în același timp s-au scumpit toate celelalte ingrediente și cel mai mult s-a scumpit tot e are legatură cu laptele", a mai spus Cosmin Cionca.

Clienții spun că atunci când vine vorba de ciocolată artizanală, gustul și ingredientele de calitate fac diferența.

În România produc dulciuri peste 30 de fabrici sau ateliere artizanale de cicocolată.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

cicolata pret scumpa cicolaterie
Înapoi la Homepage
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: “Nu vezi nicăieri aşa ceva”! Cât poate valora
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: &#8220;Nu vezi nicăieri aşa ceva&#8221;! Cât poate valora
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Ştiri economice » Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20%