Dulce, rafinată și, uneori, surprinzător de scumpă, ciocolata a devenit pentru mulți un lux indispensabil. De la laboratoarele care migălesc fiecare pralină până la vitrinele care ne fac să mai cerem "încă una", cifrele confirmă: preţul trece pe locul doi când pofta este campioană.

Indiferent de preț pentru mulți ciocolata artizanală rămâne un răsfăț la care nu renunță ușor. Anul trecut românii au consumat aproape 35.000 de tone de ciocolată, într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro.

Cele mai mari vânzări de ciocolată se înregistrează chiar în această perioadă.

"În februarie și martie vânzările dintr-o ciocolaterie explodează. De ce spun asta? Pentru că oamenii doresc să facă un buchet de dulce", a spus Cosmin Cionca, proprietar ciocolaterie.

Paradoxal, deși ciocolata s-a scumpit cu aproape 20%, materia primă s-a ieftinit cu 50% de anul trecut până acum.

"Totul se stabilește la nivel mondial, noi fiind mici la nivel național, încercăm să menținem prețul aceleși, pentru că, da, cacaoa a scăzut foarte mult, dar în același timp s-au scumpit toate celelalte ingrediente și cel mai mult s-a scumpit tot e are legatură cu laptele", a mai spus Cosmin Cionca.

Clienții spun că atunci când vine vorba de ciocolată artizanală, gustul și ingredientele de calitate fac diferența.

În România produc dulciuri peste 30 de fabrici sau ateliere artizanale de cicocolată.

