Cabana Babele, un simbol al Munților Bucegi, a fost pusă în vânzare pe site-ul Imobiliare.ro . Prețul cerut este de 1,6 milioane de euro, iar cabana ar putea fi transformată de viitorul proprietar într-un hotel de 4 stele cu restaurant și facilități premium, inclusiv pe zona de spa și wellness.

Cabana Babele din Bucegi, scoasă la vânzare - Top Estate Team

Cabana se află pe platoul Bucegi la o altitudine de 2.206 metri, fiind foarte aproape de faimoasele obiective turistice, Babele și Sfinxul.

"Localizare excepțională și unică în România. Cabana Babele este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional. Proprietatea se află la doar câțiva metri de formațiunile stâncoase Babele și Sfinxul, simboluri ale turismului montan românesc”, se menționează în anunțul de vânzare.

Anunțul sugerează și o destinație viitorului proprietar, recomandarea fiind însoțită și de fotografii ale unor machete. Cabana Babele ar fi, astfel, ideală pentru hotel 4 stele, restaurant, proiect turistic premium. Se precizează, totodată că proprietatea deține autorizație de modernizare a construcției existente.

La negocieri sunt așteptați investitori în proiecte exclusive cu potențial de creștere rapidă, sau antreprenori interesați de o destinație turistică de referință în România și grupuri hoteliere.

Cine sunt proprietarii cabanei Babele

Potrivit Libertatea, cabana Babele este o afacere de familie. Soții Lică și Elena Caramalău, din Ploiești, au devenit proprietari în 2007.

Cei doi au administrat cabana din 1983, în calitate de angajați OJT Prahova. După decesul bărbatului, în 2009, în societate au fost cooptate fiicele Alina-Constanța Batcu și Jugănaru Claudia.

