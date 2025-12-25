Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 25 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 25 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 11:32
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.472 dolari sau 74.264 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 87.936 dolari sau 74.658 euro.

Totuşi, nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 85.447 dolari sau 72.511 euro.

