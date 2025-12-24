Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 24 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 24 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 12:51
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.052 dolari sau 73.794 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 88.174 dolari sau 74.745 euro.

Totuşi, nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 86.101 dolari sau 73.069 euro.

