Curs BNR, 24 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 24 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

la 24.12.2025 , 13:12
Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Concret, leul românesc a pierdut aproape o jumătate de ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4821 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 21 noiembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8317 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0890 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3140 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 35 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 622,5801 lei.

