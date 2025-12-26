Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 26 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 26 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 11:20
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 88.268 dolari sau 75.192 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 89.411 dolari sau 75.857 euro.

Cifrele arată că nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.098 dolari sau 74.767 euro.

