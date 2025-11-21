Moşul vine cu sacul mai gol anul acesta. Suntem mai atenţi la bugetul pentru daruri şi ne uităm pe două ori pe listă înainte să cumpărăm cadourile. Mulți se orientează către reduceri, variante mai ieftine sau daruri simbolice.

Lista de cadouri de Crăciun este mai restrânsă decât în alți ani, iar darurile sunt prioritizate în funcție de persoana căreia îi sunt destinate.

"Unora le luăm cadouri mai scumpe, altora mai ieftine. Între 200 şi 300 de lei tot ajungi, pentru că nu poţi să iei ceva mai ieftin de atât".

"Pentru prietenă, iubită, cam în jur de 500 de lei să zic", spun oamenii.

Multe cadouri au fost puse în sacul Moşului la reducere de Black Friday

În unele magazine sunt reduceri între 30 şi 50% însă aceste discounturi sunt valabile doar până la începutul lunii decembrie. Aşadar, o idee bună ar fi să cumpăraţi acum cadourile acum pentru a uşura bugetul cheltuielilor pentru sărbători.

Cine nu a apucat încă să cumpere cadouri pentru cei dragi, economiseşte de unde poate ca să aibă bani în luna cadourilor.

"Încercăm ca din pensie să facem o economie şi să îi bucurăm pe nepoţi şi pe copii".

"Ca să cumpăr cadouri, automat voi tăia din haine. Mai puţine haine şi mai scăd şi de la alimentare. Mai scad din carne puţin", spun oamenii.

Magazinele se întrec şi ele în oferte

"Putem profita de reducerile pe care le avem în weekendul acesta, respectiv cumpăraţi un produs şi al doilea îl luaţi cu jumătate de preţ, la care mai primiţi cadou şi un ulei de duş la cumpărărutir de peste 300 de lei", spune Ramona Ancuţa, reprezentant magazin.

"Avem paltoane, avem piele, avem blănuri, avem cojoace. Avem ofertă specială, 20% la toate produsele noastre", spune Ovidiu Rostaş, reprezentant magazin.

Economiştii spun că e important să fim cumpătaţi.

"Dacă suntem nişte oameni calculaţi, într-adevăr lucrăm cu bugete şi ori punem din timp şi ne încadrăm în buget mai mult sau mai puţin, ori ştiu şi oameni care în ziua sau în preziua evenimentului se duc la mall să cumpere un cadou", spune Cătălin Anghel, analist financiar.

Cele mai populare cadouri de sărbători sunt jucăriile pentru copii, hainele, produsele de frumusețe, electronicele şi articolele pentru casă.

