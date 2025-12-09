Crăciunul se apropie cu paşi repezi, iar odată cu el, şi dorința de a ne strânge familia mai aproape ca oricând. Şi cum amintirile sunt cele mai de preţ daruri, studiourile foto se transformă, în această perioadă, în ateliere ale poveștilor de iarnă. Decoruri magice, lumini calde și zâmbete nerăbdătoare, toate surprinse într-o singură imagine. Haideţi să vedem şi noi cum arată o ședință foto desprinsă parcă dintr-o felicitare de Crăciun!

Deși imaginile par desprinse dintr-un film de Crăciun, toată magia se întâmplă într-un studio foto din inima Bucovinei. Iar prin obiectivul fotografilor pricepuți, fiecare moment petrecut aici se transformă în cel mai valoros cadou.

Înainte de şedinţa foto este recomandat să purtăm o discuţie cu echipele din studio, pentru a afla, spre exemplu, care sunt ţinutele şi nuanțele ce se potrivesc cu decorurile amenajate, pentru a obţine, astfel, cele mai frumoase fotografii care vor sta mărturie peste ani.

"Anul acesta am mers pe un decor de interior, cu trei decoruri integrate. Un decor este de cameră de copil. Al doilea decor este unul decor clasic, de şemineu, cu living, iar al treilea este un decor cu ferestre şi o zonă de joacă, cu patine, cu săniuţe", spun Oana şi Ciprian Holubiac, fotografi.

Pentru această familie, fotografiile de sărbători au devenit o tradiție. În fiecare iarnă își îngheață clipele fericite în cadre care rămân peste ani. Iar anul acesta ședința foto e și mai specială: în scurt timp familia se va mări cu un membru.

"Anul acesta am venit să imortalizez şi cu bebe în burtică, iar anul viitor, vom reveni în cinci".

"Ele sunt mici, vor creşte şi am vrea să aibă foarte multe amintiri. Avem un perete pe care mereu punem amintirile şi le schimbăm în fiecare an", spun clienţii.

"Copilăria lor va fi eternă, chiar dacă o să crească, o să se maturizeze, iar acea fotografie le va arăta o clipă frumoasă din viaţa lor", spune Moş Crăciun.

Cei care își doresc fotografii care să rămână peste ani în albumele familiei trebuie să știe că prețurile diferă în funcție de sezon și de pachetul ales, însă fotografii ne promit că investiția merită fiecare bănuţ.

