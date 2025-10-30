Deşi suntem încă în plină vacanţă şcolară, cursurile urmând a se relua de luni, 3 noiembrie 2025, suntem convinşi că mulţi elevi, dar şi părinţi ai acestora se gândesc, deja, la data în care ar urma să încaseze alocaţiile în noiembrie 2025.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în noiembrie 2025 - Profimedia (imagine ilustrativă)

Milioane de copii din întreaga ţară primesc, în fiecare lună, diferite sume de bani din partea statului, sume ce reprezintă alocaţii, şi, de obicei, alocaţiile sunt virate pe carduri pe data de 8 ale fiecărei luni.

Totuşi, pentru că în noiembrie 2025 ziua de 8 pică într-o sâmbătă, este de aşteptat ca minorii să încaseze alocaţiile cu o zi în avans, respectiv vineri, 7 noiembrie 2025.

Însă, nu este exclus ca în anumite cazuri plata să fie amânată pentru săptămâna următoare, respectiv banii să fie viraţi începând de luni, 10 noiembrie 2025.

Care este valoarea alocaţiilor pentru copii

În principiu, pentru copiii până în doi ani se plătesc câte 719 lei pe lună, iar pentru copiii de peste doi ani se plătesc câte 292 lei pe lună. Alocaţiile se plătesc copiilor care au până în 18 ani.

Există însă şi cazuri precum copiii cu dizabilităţi care primesc câte 719 lei pe lună până la vârsta de trei ani. De asemenea, există posibilitatea ca, în astfel de cazuri, ai unor copii cu handicap, achitarea unei alocaţii lunare de 719 lei să se facă şi după ce aceştia împlinesc trei ani.

Câţi copii există în România

Dacă ne gândim la copii ca fiind, practic, minorii care au până în 18 ani, atunci trebuie precizat că în România, la ora actuală, se estimează că avem aproape 3,8 milioane de copii.

În ultimii ani, cifra minorilor este într-o oarecare scădere, astfel că autorităţile caută, fără prea mult succes, diferite soluţii pentru a încuraja natalitatea.

