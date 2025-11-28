30.000 de pelerini au luat astăzi drumul credinţei spre Mănăstirea Prislop. Au venit la slujba de canonizare a Părintelui Arsenie Boca, deşi afară nu au fost mai mult de cinci grade. Coloanele de mașini s-au întins pe șapte kilometri, iar credincioşii au stat la coadă cu orele ca să intre în mănăstire. Ziua de 28 noiembrie va fi înscrisă, de anul viitor, în calendarul ortodox cu cruce roșie, marcând oficial trecerea Părintelui Arsenie în rândul sfinților.

Cei 30 de mii de pelerini care au mers să se roage la Mănăstirea Prislop nu s-au lăsat descurajaţi de vremea mohorâtă şi nici de orele lungi de aşteptare.

"Eu sunt o friguroasă, dar mi-a fost aşa de bine, nu am simţit nimic, a fost doar o trăire intensă, aşa. Parcă m-am înălţat. Mă doare spatele, mă doare nu ştiu ce, dar am putut. Nu mă mai doare nimic", a declarat o femeie.

"Ne-am pregătit 36 de ani ca să ne întâlnim cu Hristos care ni-l prezintă pe slujitorul său, părintele Arsenie Mărturisitorul", a afirmat un preot.

Articolul continuă după reclamă

Considerat de mulți drept cel mai iubit duhovnic al Ardealului, Arsenie Boca a fost canonizat la începutul acestui an. Liturghia de astăzi, oficiată de un sobor de 30 de episcopi, a marcat trecerea în rândul sfinților, prin citirea documentului oficial de canonizare locală.

"Este foarte important să ştii că omul cu care eşti contemporan poate la un moment dat să ajungă sfânt şi tu să calci pe urmele lui", a spus o doamnă.

"Prin aşezarea sfântului cuvios mărturisitor Arsenie de la Prislop în rândul sfinţilor canonizaţi anul acesta, sfântul sinod al bisericii noastre a certificat ceea ce în memoria colectivă a poporului s-a realizat cu mult timp înainte printr-o cinstire deosebită adusă sfântului Arsenie de către mulţimea credincioşilor", a spus un preot.

De anul viitor, ziua de 28 noiembrie va apărea în calendarul ortodox drept sărbătoare cu crucie roşie. Data aleasă nu este întâmplătoare, este ziua în care părintele Arsenie Boca a murit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰