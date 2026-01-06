Românului îi place să fie proprietar, asta e clar. Investeşte tot ce are ca să ajungă să aibă casa lui, ba chiar se şi împrumută pe viaţă. 2025 a adus un blocaj pe piaţa imobiliară, mai ales după creşterea TVA. Iar 2026 se anunţă şi el unul extrem de interesant dacă vă gândiţi să vă cumpăraţi o locuinţă.

Nu putem să ne gândim la 2026 fără să luăm în calcul agitaţia din 2025, un an împărtit clar în două, înainte şi după luna Iunie. Adică înainte şi după majorarea TVA. O primă parte extrem de efervescentă, cu multe tranzacţii, şi o parte a doua cu potenţiali cumpărători mult mai prudenţi, în aşteptare! Ce va fi în 2026 e greu de spus mai ales că sunt două curente clare de comunicare: unul care estimează multe achiziţii în ciuda creşterilor de preţuri şi celălalt care vorbeşte de o nouă bulă imobiliară gata să se spargă.

Care este cel mai ieftin cartier din ţară pentru achiziţionarea unui imobil

Realitatea cifrelor este singurul lucru pe care ne bazăm: Cluj Napoca a fost pentru al 10-lea an consecutiv cel mai scump oraş din ţară pe piaţa de achiziţii de apartamente. Preţul mediu per metru pătrat util a fost de peste 3.200 euro.

Dacă ne uităm punctual la cartierele scumpe, Bucureştiul e lider. Cel mai scump metru pătrat util din ţară este acum în Aviatorilor, aproape de 5000 de euro. Primăverii, mulţi ani lider, e pe doi cu aproape 4600 metrul pătrat şi Kiseleff, 4491 euro metru pătrat util. Bucureştiul e chiar oraşul tuturor posibilităţilor. Aici găsim şi cel mai ieftin cartier din ţară - Ferentari cu puţin peste 1000 de euro metrul pătrat util.

Când vine vorba de chirii, Capitala domină. Punct! În zona Dorobanţi, pe celebrele străzi cu nume de capitale, chiria ajunge şi la 2.100 de euro. Cluj Napoca, foarte interesant, nici măcar nu mai este în top trei. Drumul Poienii din Braşov şi Faleza Nord din Constanţa cu 1.100 respectiv 1000 de euro lunar, i-au luat faţa.

Cel mai ieftin, trebuie să punctăm şi acest lucru, cartier din ţară în oreaşele mari, se află la Timişoara. În zona UMT-ului chiria medie este de doar 220 de euro pe lună.

"În anul 2026 noi vedem o perioadă cel puţin în primele şase luni de stagnare, de stabilizare, lucru care ar putea să facă ca cei care doresc să îşi cumpere o locuinţă să o facă mai uşor. Noi chiar recomandam că cei care doresc, să facă acest lucru. Este aproape imposibil să vedem o scădere generalizată a preţurilor, ceea ce cred eu că vom vedea este o stabilitate cu oferte şi discounturi pentru cumpărători, după care vom vedea o lentă creştere şi bineînţeles acest lucru se va manifesta şi pe următorii ani, peste 10 ani să vedem preţuri duble", spune un agent imobiliar.

