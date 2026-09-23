Care sunt preţurile la carburanţi, 23 septembrie 2026. Preţul la motorină premium a crescut semnificativ

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 23 septembrie 2026, că preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţul la motorină premium este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, cea mai mare creştere de preţ o înregistrăm la motorină premium. Un litru de motorină premium a ajuns să coste undeva la 11,68-11,78 lei, astfel că înregistrăm o creştere a preţului cu circa 35 de bani pe litru, doar punctual mai existând benzinării care comercializează litrul de motorină premium cu mai puţin de 11,68 lei.

De asemenea, preţurile la benzină au crescut, în medie, cu şase bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,93 şi 10,05 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,41 şi 10,62 lei.

În schimb, preţurile la motorină standard şi la GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de motorină standard continuă să coste între 10,91 şi 10,99 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,67 şi 4,7 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 23 septembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,87 lei şi litrul de motorină cu 10,75 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,91 lei şi litrul de motorină cu 10,88 lei.