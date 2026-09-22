Magazinele online încep să perceapă taxe suplimentare de la clienţii care vor să plătească la livrare. Firmele de curierat le cer bani în plus să adune sumele şi să le trimită comercianţilor. În plus, vânzătorii vor să încaseze facturile cât mai repede, aşa că, pe de altă parte, încurajează plăţile online prin reduceri sau livrări gratis.

Suntem încă de parte de a renunţa la cash când cumpărăm online. Datele arată că unul din doi români încă preferă plata ramburs atunci când comandă online. 40% dintre cumpărători recunosc că ar renunţa la această metodă de plată dacă ar primi reduceri sau cashback şi dacă ar avea garanţia că ar primi banii instant înapoi în cazul unui retur.

Firmele de curierat şi magazinele online preferă, însă, un tranfer bancar rapid.

"Noi încasăm cam 60% din rambursuri cash în momentul ăsta şi ne-am dori ca acest procent să fie mult mai mic. Ne dorim să reducem cash-ul pe care curierii îl transportă", spune Adriana Manu, manager de marketing firmă de curierat.

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Ca să nu mai aştepte banii zile întregi, magazinele taxează suplimentar livrarea cu plata la curier. Cel mai mare retaliler online percepe 10 lei în plus pentru o astfel de comandă.

"Dorim să împingem şi mai mult plata cu cardul. Plăţile cu cardul cresc - dacă ne uităm în urmă cu 25 de ani, când a pornit platforma noastră, plăţile cu cardul erau sub 0,1%, practic, inexistente", spune Mihnea Pană, director de comunicare retailer online.

Alexia Simion, fondatoarea unui brand de îmbrăcăminte, explică deschis de ce taxează suplimentar comenzile cu plata la livrare.

"Este şi un risc asumat către noi în prealabil pentru că nu avem siguranţa că acel client va ridica comanda respectivă. Iar costul acela ambiţionează clientul să-şi ridice comanda. Această taxă a fost implementată strict pentru pura convingere a clientului de a ridica comanda", spune Alexia Simion, fondatoarea unui brand de haine.

"Mai ales în aceşti ani mai dificili din punct de vedere economic constată că nu şi-l mai permit, nu mai au nevoie şi atunci nu-l mai ridică. Comercianţii au realizat că o plată electronică, fie cu cardul, fie prin RoPay s-ar putea să fie mai ieftină pentru ei, pentru că şi numerarul costă", spune Cristi Pelivan, Asociaţia Magazinelor Online.

Legea îi obligă acum pe comercianţi să ofere cel puţin o metodă digitală de plată în afara numerarului, dar nu le impune, însă, păstrarea acestuia ca mod de plată.