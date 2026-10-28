Suplimentul pentru stres şi somn interzis în mai multe ţări europene. Ce riscuri au descoperit specialiştii

Un supliment alimentar tot mai popular, folosit pentru reducerea stresului şi îmbunătăţirea somnului, a intrat în atenţia autorităţilor sanitare europene. Danemarca a interzis deja comercializarea produselor care conţin respectivul supliment, din cauza posibilelor efecte adverse asupra sănătăţii. În alte ţări europene, produsul poate fi cumpărat în continuare, dar există restricţii privind administrarea.

Ashwagandha, o plantă utilizată de mii de ani în medicina tradiţională ayurvedică, este cunoscută pentru proprietăţile adaptogene, fiind folosită pentru a combate efectele negative ale stresului şi oboselii. În ultimii ani, suplimentele care conţin această plantă au devenit tot mai populare, însă autorităţile din mai multe state europene au început să analizeze posibilele efecte asupra sănătăţii, scrie rynekzdrowia.pl.

În 2023, Danemarca a decis să interzică vânzarea suplimentelor cu ashwagandha, în urma unei analize realizate de Universitatea Tehnică din Danemarca. Raportul a evidenţiat posibile riscuri legate de dezechilibre hormonale, efecte asupra glandei tiroide şi sistemului reproducător, precum şi un potenţial risc de avort spontan.

Ţările europene care au interzis sau analizează restricţionarea suplimentului

După decizia Danemarcei, Olanda a adoptat o măsură similară, în timp ce Finlanda şi Suedia analizează posibilitatea introducerii unor reglementări la fel de stricte.

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În Franţa, instituţiile sanitare au emis avertismente privind utilizarea suplimentelor cu ashwagandha, în special pentru femeile însărcinate şi persoanele cu vârsta sub 18 ani.

Îngrijorările autorităţilor vizează în principal posibilele efecte ale plantei asupra echilibrului hormonal şi sănătăţii reproductive.

Cine ar trebui să evite administrarea şi ce recomandă specialiştii

În Polonia, suplimentele cu ashwagandha rămân legale, însă Ministerul Sănătăţii şi Inspectoratul Sanitar General au stabilit limite pentru doza maximă zilnică. Produsele pot fi comercializate doar dacă respectă normele privind compoziţia.

Deşi în Polonia nu există restricţii de vârstă pentru comercializarea suplimentului, specialiştii recomandă prudenţă. Persoanele cu afecţiuni tiroidiene, tulburări hormonale şi femeile însărcinate ar trebui să consulte un medic înainte de administrare.

De asemenea, este important ca suplimentele să provină din surse sigure, să fie înregistrare la autorităţile sanitare competente şi să respecte cerinţele de etichetare.