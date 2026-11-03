Care sunt preţurile la carburanţi, 3 noiembrie 2026. Au crescut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 3 noiembrie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu cinci bani pe litru în special la benzină premium, motorină standard şi motorină premium. Asta înseamnă că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,54 şi 10,69 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,91 şi 10,97 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 11,76 şi 11,89 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard şi la GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 10,01 şi 10,07 lei, în timp ce un litru de GPL continuă să coste între 4,67 şi 4,7 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

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Pentru 3 noiembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,79 lei şi litrul de motorină cu 10,84 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,99 lei şi litrul de motorină cu 10,84 lei.