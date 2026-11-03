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Video Tânăr de 19 ani, înjunghiat în București. Un alt băiat de 17 ani, agresat și el. Atacatorul, în libertate

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Editor Maria Rohnean | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.11.2026, 19:05 | Modificat la 03.11.2026, 19:05

Un tânăr de 19 ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului Bagdasar Arseni cu o plagă înjunghiată. Se află în stare gravă. Un alt băiat de 17 ani a fost și el agresat.

Incident grav petrecut în cartierul Ferentari, zona Livezilor, din Capitală. Un tânăr de 19 ani a fost înjunghiat și a ajuns de urgență la spital. Un alt băiat, în vârstă de 17 ani, a fost și el agresat. Polițiștii nu au reușit să identifice încă agresorul.

Potrivit informațiilor obținute de Observator, tânărul de 19 ani a fost mai întâi transportat la spitalul Marie Curie, unde medicii i-au făcut o radiografie și au descoperit un pneumotorax. Exista suspiciunea că în cavitatea toracică ar fi pătruns apă și sânge, astfel că a fost transportat de urgență la spitalul Bagdasar Arseni.

Un alt băiat, în vârstă de 17 ani, a fost și el agresat.

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Până acum, polițiștii notează că nu au primit o plângere, dar anunță că investighează cazul.

Maria Rohnean
Maria Rohnean
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