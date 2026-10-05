Care sunt preţurile la carburanţi, 5 octombrie 2026. Au crescut cu până la 8 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 5 octombrie 2026, că preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţului la benzină cu şase bani pe litru şi o creştere a preţului la motorină premium cu opt bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 10,05 şi 10,11 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,53 şi 10,68 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 11,76 şi 11,88 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină standard şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de motorină standard continuă să coste între 10,91 şi 10,97 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,67 şi 4,7 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 5 octombrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,87 lei şi litrul de motorină cu 10,75 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,93 lei şi companii din Timişoara ce vând litrul de motorină cu 10,88 lei.