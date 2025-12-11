Care sunt preţurile la carburanţi joi, 11 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 11 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu trei bani pe litru, la benzină, şi cu patru bani pe litru, la motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,45 şi 7,57 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,03 şi 8,29 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,66 şi 7,78 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,05 şi 8,35 lei.
Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,7-3,79 lei.
