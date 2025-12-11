Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi joi, 11 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 11 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 13:32
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu trei bani pe litru, la benzină, şi cu patru bani pe litru, la motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,45 şi 7,57 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,03 şi 8,29 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,66 şi 7,78 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,05 şi 8,35 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,7-3,79 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum”
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Scene șocante într-un liceu din România! O profesoară a amenințat elevii cu un briceag: "Vă tai degetele"
Scene șocante într-un liceu din România! O profesoară a amenințat elevii cu un briceag: "Vă tai degetele"
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi joi, 11 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru