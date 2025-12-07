Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi duminică, 7 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu 6 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că duminică, 7 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în zilele precedente.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 16:13
Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în zilele precedente

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la motorină cu şase bani pe litru şi o scădere a preţului la benzină cu patru bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,48 şi 7,61 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,07 şi 8,33 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,75 şi 7,85 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,12 şi 8,4 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant undeva în intervalul 3,7-3,77 lei.

