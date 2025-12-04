Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi joi, 4 decembrie. Preţul la motorină standard a scăzut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 4 decembrie 2025, preţul la motorină standard este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 08:33
Preţul la motorină standard este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul la motorină standard este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la motorină standard cu patru bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,81 şi 7,95 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,5 şi 7,65 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,11 şi 8,37 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,22 şi 8,5 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,7 şi 3,77 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi joi, 4 decembrie. Preţul la motorină standard a scăzut cu 4 bani pe litru