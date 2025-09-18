Care sunt preţurile la carburanţi joi, 18 septembrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 4 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 18 septembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la motorină cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.
Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,74 şi 7,85 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,1 şi 8,4 lei.
De asemenea, şi preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu trei bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,49 şi 7,65 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Un litru de benzină premium continuă să coste între 8,12 şi 8,37 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.
