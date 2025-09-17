Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 17 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 17 septembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

17.09.2025
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim de benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,46 şi 7,65 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,12 şi 8,37 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,7 şi 7,85 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,06 şi 8,4 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat şi că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 17 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru 