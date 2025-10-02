Care sunt preţurile la carburanţi joi, 2 octombrie 2025. Au scăzut cu 5 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 2 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la cinci bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,45 şi 7,59 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,06 şi 8,3 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,69 şi 7,79 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,05 şi 8,34 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.
