Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 1 octombrie 2025. Au scăzut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 1 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 12:58
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu trei bani pe litru la benzină standard, motorină standard şi motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,45 şi 7,64 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,69 şi 7,84 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,05 şi 8,39 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,11 şi 8,36 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
O femeie a murit electrocutată pentru că a intrat în cadă cu mobilul aflat la încărcat 
O femeie a murit electrocutată pentru că a intrat în cadă cu mobilul aflat la încărcat 
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 1 octombrie 2025. Au scăzut cu 3 bani pe litru